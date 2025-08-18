Soligenix bondit sur l'étiquette de médicament orphelin de la FDA pour le traitement de la maladie de Behçet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions du développeur de thérapie Soligenix

SNGX.O augmentent de 47,5 % à 4,08 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA a accordé l'étiquette de "médicament orphelin" pour son traitement de la maladie de Behçet après l'examen des données d'une étude à mi-parcours

** La société teste le dusquetide, l'ingrédient actif du SGX945, chez des patients atteints de la maladie de Behçet légère à modérée

** La maladie de Behçet est une maladie inflammatoire rare qui peut affecter diverses parties du corps, provoquant notamment des lésions douloureuses dans la bouche et les organes génitaux, ainsi qu'une inflammation des yeux

** La FDA accorde le statut de médicament orphelin afin de promouvoir le développement de médicaments pour les maladies rares affectant moins de 200 000 personnes aux États-Unis.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 3,2 % depuis le début de l'année