Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine.

* FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi d'un recul de 3% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025, à 864 millions d'euros, en raison principalement de la hausse de la fiscalité sur les jeux, notamment en France depuis le 1er juillet.

* ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES BOUY.PA et Iliad (Free) ont déclaré mercredi maintenir leur offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France, dont l'opérateur SFR, malgré le rejet de celle-ci par le groupe fondé par Patrick Drahi.

* MAUREL & PROM MAUP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - Le fournisseur français d'équipements pharmaceutiques a relevé jeudi ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et de marge d'Ebitda pour l'exercice 2025, les situant dans le haut des fourchette précédemment anticipées après "d'excellentes performances" au cours des neuf premiers mois de l'année.

* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé jeudi la signature d'une lettre d'intention de coopération mondiale avec Chery Automobiles 9973.HK , le troisième Groupe automobile chinois, dans le cadre de sa stratégie de diversification géographique.

* VINCI SGEF.PA a fait état d'une hausse de 4,2% du trafic de Vinci Airports au troisième trimestre 2025, tandis que 94 millions de passagers ont été accueillis.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA , ADP ADP.PA et CANAL+ CAN.L doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi.

* LVMH LVMH.PA - Berenberg sa recommandation à "conserver" contre "vendre".

* KERING PRTP.PA - Berenberg a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "conserver".

* EXOSENS EXENS.PA - Berenberg a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

* GTT GTT.PA - Jefferies a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

* REXEL RXL.PA - Barclays a abaissé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* NESTLE NESN.S - Le plus grand groupe mondial de produits alimentaires emballés a annoncé jeudi une croissance de son chiffre d'affaires et des volumes supérieure aux prévisions et a maintenu ses perspectives pour 2025.

* NORDEA NDAFI.HE - La première banque de la région nordique a publié jeudi des résultats d'exploitation supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à la hausse des volumes de prêts et de dépôts.

* ABB ABBN.S a dit jeudi constater une situation "robuste" sur le marché, avec jusqu'à présent peu d'impact sur la demande des clients malgré les incertitudes causées par les droits de douane américains. La société d'ingénierie suisse a également publié un bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) en hausse de 12% à 1,74 milliard de dollars pour le trimestre clos fin septembre.

* MERCK KGAA MRCG.DE - La société pharmaceutique et technologique allemande a légèrement revu à la hausse ses prévisions à moyen terme pour son activité santé à l'occasion d'une journée investisseurs prévue ce jeudi.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)