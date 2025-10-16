 Aller au contenu principal
Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 08:16

Un homme prend du pétrol dans ses mains

Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut.

Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi à 70,6 dollars le baril, en recul de 15% par rapport à la même période en 2024.

L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée atteindre 394 millions de dollars.

La production totale en part Maurel & Prom a augmenté de 4% à 37.749 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), portée par une hausse de 41% de la production d'huile au Venezuela par rapport à 2024.

Maurel & Prom a affiché une dette nette de 73 millions de dollars à la fin septembre 2025, contre une trésorerie nette positive de 91 millions de dollars fin juin.

Le groupe a ajouté que la finalisation de l’acquisition de la participation de 61% dans le permis gazier de Sinu-9 en Colombie, initialement prévue pour septembre, a été repoussée à la fin de l’année 2025 en raison de demandes administratives complémentaires de l’Agence Nationale des Hydrocarbures (ANH).

Le site affiche pour le moment une capacité de 21 millions de pieds cubes par jour (Mpc/j), qui devrait être portée à 40 Mpc/j d’ici fin octobre. Le solde à régler s’élève à 186 millions de dollars.

M&P a également indiqué rester en contact actif avec les autorités américaines, alors que la licence délivrée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis, qui permettait au groupe d’opérer au Venezuela, a expiré le 27 mai 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

MAUREL & PROM
4,638 EUR Euronext Paris 0,00%
