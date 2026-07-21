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Solides trimestriels pour Danaher qui ajuste ses objectifs
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 14:19

Sur la période d'avril à juin, le groupe industriel et technologique dédié aux équipements de diagnostic, de sciences de la vie et de biotechnologie a vu ses revenus augmenter de 5,5%, pour atteindre 6,3 MdsUSD.

En parallèle, le bénéfice net a bondi de 60% sur un an, à 870 MUSD, soit un bénéfice par action ordinaire diluée de 1,23 USD.

Grâce à cette solide performance et à la finalisation plus rapide que prévu de l'acquisition de Masimo, Danaher Corporation a relevé sa prévision de bénéfice net ajusté par action ordinaire diluée pour l'ensemble de l'exercice 2026. Il est désormais attendu entre 8,45 et 8,60 USD, contre de 8,35 à 8,55 dollars précédemment.

De son côté, la croissance du chiffre d'affaires courant (non-GAAP) est attendue entre 3 et 4%, contre de 3 à 6% auparavant.

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