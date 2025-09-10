Soleno signale le décès d'un patient qui a suivi un traitement pour un trouble génétique ; les actions chutent

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 7) par Christy Santhosh

Soleno Therapeutics SLNO.O a déclaré mercredi être au courant du décès d'un jeune homme de 17 ans qui suivait le traitement de la société pour les patients qui éprouvent des sensations de faim intense et persistante, ce qui a fait chuter ses actions de 12 %.

Soleno a déclaré que le médecin traitant a signalé que le décès n'est pas lié au traitement Vykat XR.

Vykat traite l'hyperphagie, symptôme caractéristique du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique causée par des délétions totales ou partielles sur le chromosome 15 qui affectent la régulation de l'expression génétique, c'est-à-dire la façon dont les gènes s'activent et se désactivent.

Soleno a déclaré que le patient, qui souffrait également d'obésité et d'autres maladies, est décédé d'une embolie pulmonaire apparente, une obstruction d'une artère pulmonaire généralement causée par un caillot de sang.

Le syndrome de Prader-Willi est une maladie dans laquelle les patients ont une espérance de vie nettement réduite en raison de plusieurs facteurs, qui peuvent inclure des événements cardiaques ou respiratoires ainsi qu'une embolie pulmonaire, a déclaré Soleno.

Kristen Kluska, analyste chez Cantor Fitzgerald, a déclaré que les preuves suggèrent que le décès du patient était probablement dû à des facteurs liés à la maladie plutôt qu'à des facteurs liés au médicament.

Kluska a déclaré que l'événement est "un rappel franc de la gravité de cette condition et de la raison pour laquelle Vykat XR est une option de traitement importante pour les patients."

La société a indiqué que l'incident avait été signalé dans le tableau de bord public de la Food and Drug Administration (FDA), appelé FDA Adverse Event Reporting System (système de signalement des événements indésirables).

Selon le FAERS, 23 événements indésirables liés à Vykat ont été signalés depuis le début de l'année. La FDA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la suite à donner à ce traitement.

Le mois dernier, Scorpion Capital a révélé une position à découvert sur Soleno , citant des problèmes liés au Vykat. Le vendeur à découvert a allégué que le médicament entraîne un risque élevé d'accumulation de liquide dans les poumons et d'insuffisance cardiaque, ajoutant qu'il "risque d'être retiré du marché."