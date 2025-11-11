Soleno augmente après un programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars

11 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Soleno Therapeutics SLNO.O augmentent de 8% à 50,05 $ avant le marché

** Soleno conclut un accord avec Jefferies LLC pour racheter 100 millions de dollars d'actions ordinaires de Soleno

** La société déclare qu'elle effectuera un paiement initial de 100 millions de dollars et recevra environ 1,5 million d'actions au départ, sur la base du prix de clôture de lundi de 46,31 $/shr

** Le nombre final d'actions sera soumis à des ajustements liés aux conditions de l'accord de rachat

** "Ces actions démontrent notre confiance dans notre lancement commercial et l'opportunité convaincante pour VYKAT XR de devenir une thérapie fondamentale pour les patients souffrant d'hyperphagie associée au syndrome de Prader Willi", a déclaré le directeur général Anish Bhatnagar

** Le rachat devrait s'achever au premier trimestre 2026

** 9 des 12 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 3 à "conserver"; leur PT médian est de 112,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~3% depuis le début de l'année