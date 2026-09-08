Solaris Energy en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Le titre de la société d'infrastructures pétrolières et gazières Solaris Energy SEI.N progresse de 7,2 % à 59 dollars en pré-ouverture

** SEI relève ses prévisions d’EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre entre 145 et 180 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 100 à 120 millions de dollars

** La société table désormais sur un EBITDA ajusté de 110 à 130 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre une fourchette précédente de 90 à 105 millions de dollars

** La société explique que ses prévisions ont été revues à la hausse en raison de contributions plus importantes de ses services énergétiques de base et de performances supérieures aux attentes de ses activités récemment acquises

** Les 16 courtiers analysant le titre lui attribuent tous une recommandation "Achat" ou supérieure; le cours cible médian s'établit à 90 dollars

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 19,6 % depuis le début de l’année