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Soitec : une correction s'amorce sous 139E
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 10:18

Une correction s'est amorcé sur Soitec sous 191,2E et le titre enfonce le support crucial court terme des 139E.

Une chute de -62E (-33%), cela peut paraître un gros écart, mais le titre cotait 23,5E le 2 février : son cours a été multiplié par plus de 8 en 3 mois et demi.

Les prochains objectifs à la baisse sont le comblement du "gap" des 113,95E du 28 avril puis le test du support des 98,76E du 28 avril... et ensuite, il y a toute une série de "gap" à combler entre 66,2E et 86,4E.

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