Soitec s'envole, Publicis remporte le budget mondial de PepsiCo, le luxe décroche

(Zonebourse.com) - Soitec bondit après avoir une nouvelle fois relevé ses prévisions de croissance, tandis que Publicis profite du gain du budget média mondial de PepsiCo. A l'inverse, Voltalia s'effondre après l'abandon de plusieurs objectifs et les valeurs du luxe pèsent sur la consommation cyclique.

Actions en hausse

Soitec (15%) : le titre du spécialiste français des matériaux avancés pour l'industrie des semi-conducteurs s'envole dès l'entame de la séance après avoir relevé hier soir pour la deuxième fois en six semaines sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre. L'entreprise anticipe une progression organique de 50% de ses ventes grâce à l'accélération de la demande de Photonics-SOI.

Auto 1 (4%) : la société d'édition de logiciels allemande profite de commentaires favorables de JPMorgan et Goldman Sachs. JPMorgan juge l'action attractive et fixe son objectif de cours à 37 euros. Goldman Sachs reste également à l'achat et relève son objectif de 36,50 à 37 EUR.

Inventiva ( 3,3%) : la société biopharmaceutique française annonce que tous les patients ont terminé les 72 semaines de traitement dans son étude de phase III sur une pathologie hépatique.

Sofina ( 3,2%) : la société de portefeuille belge progresse, alors qu'elle renforce ses investissements dans l'intelligence artificielle et améliore sa transparence. Pour la première fois, elle a dévoilé les dix principales positions sous-jacentes de ses fonds, souligne Livio Luyten, analyste chez KBC Securities. Ce dernier met tout de même en garde contre l'exposition accrue au dollar et la volatilité du secteur.

Publicis ( 3,1%) : le groupe publicitaire français avance après avoir remporté le budget média mondial de PepsiCo. Le géant américain a confirmé la nouvelle à plusieurs médias. PepsiCo a consacré près de 5,4 milliards de dollars au marketing l'an dernier, dont 3,4 milliards à la seule publicité. Publicis ajoute ainsi un client majeur à son portefeuille.

Legrand ( 2,5%) : le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment profite d'un relèvement de la recommandation de Deutsche Bank, qui passe à l'achat en visant 160 EUR.

Actions en baisse

Voltalia (-18%) : le titre du producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables chute après que l'entreprise a annoncé renoncer à son objectif de bénéfice net 2027 et au versement d'un dividende en 2028.

Ithaca Energy (-5,5%) : l'action de l'opérateur indépendant du secteur pétrolier recule le jour de détachement du dividende alors même que l'entreprise a annoncé que le fournisseur d'indices FTSE Russell a décidé de promouvoir le titre au sein de l'indice FTSE 100. Cette entrée dans l'indice prendra effet le 21 septembre.

Le luxe décroche : les valeurs du luxe sont sous pression en France. Kering cède 2,5%, Hermès 2,8%, LVMH 2,1% et Christian Dior 1,9%. Le mouvement touche également le reste de l'Europe : Salvatore Ferragamo décline de 3,16%, Moncler de 1,7% et Pandora de 1,7%. Hier, Bernstein a publié une note sectorielle exprimant sa prudence devant le risque d'un énième faux espoir de reprise en Chine. Le bureau d'études pense que les marques vont devoir faire des efforts pour reconquérir la classe moyenne du pays. Dans ce contexte, le secteur européen de la consommation cyclique recule de 1%.

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