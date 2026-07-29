 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soitec renouvelle son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 20:04
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Soitec SA SOIT.PA :

* ANNONCE LE RENOUVELLEMENT À COMPTER DE CE JOUR DE SON PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* MONTANT MAXIMUM GLOBAL AFFECTÉ AUDIT PROGRAMME FIXÉ À EUR 357,7 MLNS

* PRIX D'ACHAT MAXIMUM PAR ACTION FIXÉ À 200 EUROS

Texte original nGNEc8wlZp Pour plus de détails, cliquez sur SOIT.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes

Valeurs associées

SOITEC
96,200 EUR Euronext Paris -3,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,67 +6,61%
CAC 40
8 408,27 -0,60%
HERMES INTL
1 508,5 -11,03%
2CRSI
23,86 -7,23%
FDJ UNITED
23 +0,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank