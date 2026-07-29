Soitec renouvelle son programme de rachat d'actions

Soitec SA SOIT.PA :

* ANNONCE LE RENOUVELLEMENT À COMPTER DE CE JOUR DE SON PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* MONTANT MAXIMUM GLOBAL AFFECTÉ AUDIT PROGRAMME FIXÉ À EUR 357,7 MLNS

* PRIX D'ACHAT MAXIMUM PAR ACTION FIXÉ À 200 EUROS

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(Rédaction de Gdansk)