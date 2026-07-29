Soitec renouvelle son programme de rachat d'actions

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La Bourse de New York a terminé en forte baisse mercredi, après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a fait le choix de garder ses taux inchangés, sur fond de nouvelle flambée des prix du pétrole et des taux obligataires. Le Dow Jones a chuté de 2,19%, l'indice ...
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