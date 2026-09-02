Soitec relève ses prévisions, porté par la forte demande en Photonics-SOI

Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (crédit photo : Adobe Stock )

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice 2026-2027, à la faveur d'une accélération de la demande en Photonics-SOI et d'une meilleure visibilité sur les besoins de ses clients.

Soitec anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 50% sur un an au deuxième trimestre, à périmètre et taux de change constants, contre une progression supérieure à 30% annoncée précédemment. Cette amélioration est essentiellement portée par le Photonics-SOI, dont le chiffre d'affaires trimestriel devrait être environ trois fois supérieur aux quelque 25 millions de dollars enregistrés un an plus tôt.

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Sur l'ensemble du premier semestre, Soitec s'attend à ce que les revenus de cette activité soient multipliés par environ 2,3 par rapport aux quelque 50 millions de dollars réalisés au premier semestre de l'exercice précédent.

La dynamique devrait se poursuivre sur l'ensemble de l'exercice 2026-2027. Le groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires Photonics-SOI compris entre 2,5 et trois fois celui de 2025-2026, qui s'établissait à un peu plus de 100 millions de dollars.

Soitec attribue cette accélération à la vigueur de la demande, à une meilleure visibilité sur les besoins à court terme de ses clients et à sa capacité à ajuster sa production en conséquence.

Le groupe poursuit en parallèle la conclusion d'accords pluriannuels de réservation de capacités avec ses clients. Il prévoit d'avoir signé de tels accords avec huit de ses quelque dix principaux clients Photonics-SOI dans les prochaines semaines.

Les perspectives concernant les autres activités de Soitec restent, quant à elles, globalement inchangées.