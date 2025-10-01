Soitec : Pierre Barnabé, directeur du groupe, quitte son poste

Une usine Soitec à Bernin. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le directeur général du groupe de matériaux de semi-conducteurs français Soitec , Pierre Barnabé, a annoncé mercredi dans un communiqué sa décision de quitter son poste "pour des raisons personnelles" d'ici six mois.

Le dirigeant, qui avait pris ses fonctions à l'été 2022, quittera son poste fin mars 2026, après une période de transition.

"Je reste pleinement engagé pour diriger Soitec pendant cette période de transition, aux côtés de nos équipes, pour continuer à déployer la stratégie de l'entreprise", a affirmé le dirigeant, cité dans le communiqué.

"Soitec peut désormais s'appuyer sur une base de clients et de produits diversifiée, une innovation plus créative, un outil de production flexible et une structure financière renforcée", a-t-il estimé.

Le conseil administration, qui a renouvelé son soutien à M. Barnabé, a indiqué avoir débuté le processus de désignation d'un nouveau directeur général.

Dans ses derniers résultats financiers annuels, publiés fin mai, le groupe affichait un chiffre d'affaires de 891 millions d'euros sur l'année fiscale 2025, en baisse de 9% par rapport à l'année précédente.