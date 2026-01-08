 Aller au contenu principal
SOITEC : Peu de risque à moyen terme
08/01/2026

SYNTHESE

Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne orientation du titre. Mais les indicateurs stochastiques sont élevés, ce qui doit inciter à la prudence à très court terme. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Depuis le plus bas à 22.95 EUR le titre est en phase de reprise technique vers sa moyenne mobile à 50 jours située à 29.87 EUR : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Pour alléger la position, on pourra attendre de tester les résistances à court terme situées à 28.53 EUR et 29.83 EUR. Les supports sont à 23.32 EUR puis à 22.02 EUR .


Dernier cours : 26.2
Support : 23.32 / 22.02
Resistance : 28.53 / 29.83
Opinion court terme : neutre
Opinion moyen terme : negative

SOITEC
26,200 EUR Euronext Paris +1,71%
COPYRIGHT 2026 TEC - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. TEC est une analyse de la situation technique d'un actif à un instant donné et qui est susceptible de changer à tout moment. Les notions de support et de résistance sont issues des principes élémentaires de l'analyse technique. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition.

Cette analyse a été élaborée par TEC et diffusée par BOURSORAMA le 08/01/2026 à 07:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.01.2026 07:35 

    * SODEXO EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite

  • GETLINK : Risque de correction sous les résistances
    GETLINK : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 08.01.2026 07:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Des tracteurs sont garés devant l'Arc de Triomphe lors d'une manifestation d'agriculteurs, le 8 janvier 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les tracteurs de la Coordination rurale ont rejoint la tour Eiffel
    information fournie par AFP 08.01.2026 07:28 

    Des tracteurs d'agriculteurs membres du syndicat Coordination rurale sont entrés au cœur de Paris jeudi avant l'aube et certains ont gagné la tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, afin de porter dans la capitale les revendications d'une profession en colère. "Certains ... Lire la suite

  • Le logo de OVH
    OVH: CA +6,0% au T1 avec le segment "cloud" public, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 08.01.2026 07:26 

    OVH a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires ‍en hausse organique de 6,0% sur un an au premier trimestre, 275,3 millions ‌d’euros, porté par la progression soutenue du "cloud" public. Le groupe, entré au SBF ​en juin 2025, enregistre une croissance de ⁠15,8% de ... Lire la suite

