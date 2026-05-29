Soitec : objectif des 200E validé, 70% mensuel, cours X8 depuis le 1er janvier

Pour 1E, Soitec a manqué de refermer ce 29 mai (à l'ouverture) le "gap" des 201,4E du 19 janvier 2022... mais l'ex-plancher des 198,3E du 10/01/2022 a bien été retracé: c'est techniquement un obstacle majeur, mais plus rien ne semble pouvoir stopper la plus forte hausse de l'histoire de la société.

A 192E, le titre affiche une capitalisation de 6,75MdsE alors que son activité liée à l'I.A se monte à... 90 millions d'Euro.

Même en imaginant un quadruplement de l'activité de "Photonics SOI" d'ici 2027, cela ferait 360 millions d'E, soit environ 5% de sa "capi".

Le titre vient de prendre 70% en mai... et cotait 23E au 1er janvier, soit un cours multiplié par plus de 8 alors que le CA est en chute libre de 34% et tous les "metrics" se dégradent (Ebitda à 25,4% contre 33,5%, bénéfices de 92MnsE se transformant en pertes de -220MnsE, etc.).