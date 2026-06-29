 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soitec mise sur l'IA et l'électrification avec un partenariat stratégique en Chine
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 08:19

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a annoncé un partenariat stratégique avec la fonderie chinoise ZenSemi afin d'accélérer la production à grande échelle d'une nouvelle génération de puces de puissance destinées aux centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, aux véhicules électriques, aux robots humanoïdes et aux applications industrielles.

Dans le cadre de cet accord, Soitec fournira à son partenaire ses substrats Power-SOI de 300 mm, qui serviront de base au développement d'un procédé de fabrication BCD-sur-SOI. Cette technologie combine sur une même puce des composants bipolaires, CMOS et DMOS, utilisés notamment pour la gestion de l'alimentation électrique.

Par rapport aux technologies conventionnelles reposant sur des substrats en silicium massif, le BCD-sur-SOI offre une meilleure isolation électrique, supprimant les phénomènes de latch-up parasite et réduisant les interférences. Cette architecture améliore ainsi la fiabilité des composants tout en permettant d'intégrer sur une même puce des circuits de puissance haute tension et des circuits de contrôle basse tension particulièrement sensibles.

Les deux partenaires entendent ainsi proposer aux concepteurs de puces (fabless) et aux fabricants intégrés (IDM) une plateforme de production

adaptée aux besoins croissants des applications les plus exigeantes. La technologie cible notamment les systèmes de distribution d'énergie à haut rendement pour les centres de données d'IA, les équipements automobiles et robotiques soumis à des contraintes de sécurité fonctionnelle (FuSa), ainsi que les systèmes de gestion des batteries des véhicules électriques et des solutions de stockage d'énergie.

Cette collaboration permet à Soitec de renforcer son positionnement sur le marché des semi-conducteurs de puissance, un segment en forte croissance porté par l'essor de l'intelligence artificielle, de l'électrification des transports et de l'automatisation industrielle.

Valeurs associées

SOITEC
114,3500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Congés de naissance et droits des parents : que font nos voisins européens ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.06.2026 08:43 

    Le congé de naissance que la France instaure le 1er juillet, en plus des congés maternité, paternité et parental, prend place dans un paysage européen déjà bien fourni et encadré. Tour d'horizon européen, non exhaustif, des droits pour les parents à la naissance ... Lire la suite

  • IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.06.2026 08:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SOPRA : L'indécision domine
    SOPRA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.06.2026 08:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • JCDECAUX : La situation technique est plutôt incertaine
    JCDECAUX : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.06.2026 08:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,5 -3,13%
2CRSI
27,52 0,00%
CAC 40
8 384,87 0,00%
Or
4 062,85 -0,65%
HAFFNER ENERGY
0,217 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank