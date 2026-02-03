Soitec, Michelin, Thales...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Crédit Agricole
Le groupe bancaire communiquera ses résultats annuels.
Delfingen
Le spécialiste des solutions de protection des câblages entend donner une nouvelle dimension à sa stratégie de développement durable.
Figéac Aéro
L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Herige
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Herige Industries s'établit à 379,4 millions d'euros, en baisse de 5,9% par rapport à l'exercice 2024 (-5,7% retraité de l'effet calendaire). "Cette évolution traduit une bonne résilience globale dans un marché encore marqué par la fragilité des signaux de reprise", explique le groupe spécialisé dans le négoce de matériaux de gros.
Michelin rachète Flexitallic et accélère dans les solutions composites polymères.
Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe de défense et de technologies renforce ses investissements locaux dans l'IA, le cloud et l'automatisation industrielle, à l'occasion du Singapore Airshow 2026.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer