Soitec lie ses clients à des contrats pluriannuels alors que la demande de plaquettes pour l'IA explose

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(Corrige le paragraphe 15 afin de préciser que le délai de 6 à 12 mois s'applique à la décision concernant le bâtiment de Singapour, et non à la date à laquelle la capacité serait mise en service.)

* 80 % des contrats d’approvisionnement signés dans un délai d’une à deux semaines

* Tout volume dépassant le niveau convenu entraîne une renégociation du prix

* Les redevances sont versées par tranches à mesure que les clients augmentent leur production

* La capacité actuelle couvre cette année et l'année prochaine

par Nathan Vifflin

Le fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs Soitec SOIT.PA lie ses clients à des contrats d’approvisionnement pluriannuels assortis d’acomptes et de prix fixes, alors que la demande de plaquettes utilisées dans les systèmes optiques des centres de données dédiés à l’IA explose, a déclaré son directeur général à Reuters.

"Nous profitons de la situation actuelle pour trouver le juste équilibre entre la valeur que nous apportons et le prix que nous pouvons demander," a déclaré Laurent Remont.

Soitec a indiqué le mois dernier à ses investisseurs que le chiffre d’affaires de la division Photonique-SOI allait plus que doubler au cours de cet exercice financier, partant d’un peu plus de 100 millions de dollars, sans préciser s’il s’agissait d’un scénario de base ou d’un plafond. Cela implique un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions de dollars, que M. Remont qualifie désormais de "seuil absolu".

La demande en photonique sur silicium a explosé, les hyperscalers recourant de plus en plus aux connexions optiques pour acheminer les données au sein de leurs infrastructures d’IA, où les liaisons en cuivre perdent de leur attrait en raison de contraintes de consommation d’énergie et de performances.

Soitec fournit le substrat sur lequel reposent la quasi-totalité des puces de photonique sur silicium. UBS estime que la société détient 95 % de parts de marché. Le cours de l’action a presque quadruplé cette année, à mesure que la demande en réseaux optiques liés à l’IA s’est accélérée.

ACOMPTES ET CONTRATS

Environ 80 % des accords de réservation de capacité conclus par Soitec avec ses clients du secteur de la photonique, soit plus de 10 au total, devraient être signés d’ici une semaine ou deux, le reste étant attendu d’ici un mois, a déclaré M. Remont. Les acomptes n’ont pas encore été versés et le seront progressivement à mesure que les clients augmenteront leur production.

Les contrats fixent un prix et prévoient un acompte lié à la demande engagée. Les clients qui achètent le volume convenu récupèrent leur acompte; ceux qui n’atteignent pas ce volume le perdent. Les volumes supérieurs au niveau convenu donnent lieu à de nouvelles négociations tarifaires.

"C’est un moyen pour nous de faire en sorte que nos clients s’impliquent financièrement," a déclaré M. Remont.

Les clients doivent également partager leurs données d’inventaire, une exigence visant à empêcher les entreprises de surcommander des capacités afin de soustraire des plaquettes à la concurrence, a-t-il ajouté.

TROIS LEVIERS AVANT UNE NOUVELLE USINE

Soitec ne prévoit pas d’avoir besoin d’une nouvelle usine avant 2029 environ, a déclaré M. Remont.

L’entreprise exploite d’ores et déjà deux leviers d’expansion: le transfert de la production entre les différentes divisions grâce à l’utilisation d’installations sous-utilisées en commun, et l’installation d’équipements supplémentaires dans les salles blanches existantes.

"Cela nous permettra de couvrir facilement nos besoins cette année et l’année prochaine," a-t-il déclaré.

La capacité des salles blanches inclut une partie d’un site français initialement construit pour la production de carbure de silicium, qui a fait l’objet d’une dépréciation de 41 millions d’euros (47,7 millions de dollars) l’année dernière.

Jusqu’à il y a cinq mois, Soitec ne produisait du SOI photonique qu’en France. Depuis lors, l’entreprise a validé des clients sur un site à Singapour.

Un troisième levier, un bâtiment non équipé à Singapour, pourrait être aménagé au lieu de construire une nouvelle usine; une décision à ce sujet devrait être prise d’ici six à douze mois.

"Nous pouvons augmenter rapidement notre capacité sans construire une usine entièrement nouvelle, simplement en équipant un bâtiment," a déclaré M. Remont.

Il ne voit pas la nécessité d’une usine aux États-Unis "à ce stade."

Selon lui, les clients sont "plus désireux de se procurer des plaquettes que de se montrer trop exigeants quant au lieu de production."

(1 dollar = 0,8590 euro)