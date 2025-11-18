 Aller au contenu principal
Soitec : 'gap' de rupture sous 36,8E, retour sur 31E imminent ?
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:12

Soitec enfonce brutalement le plancher des 36,8E des 14/10 puis des 7, 11 et 14 novembre : la rupture s'opère sous forme d'un 'gap' de rupture sous 36,79E qui préfigure un retracement du plancher des 31E du 11 septembre.
Sous ce support majeur, gros risque de glissade en direction des 27E, support testé début novembre 2023.

SOITEC
34,7800 EUR Euronext Paris -6,43%
