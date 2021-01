Soitec : faut-il investir en Bourse dans l'action du géant français du semi-conducteur ?

Soitec est un groupe français spécialisé dans l'innovation et la conception de produits microélectroniques utilisés dans le numérique grand public tels que les Smartphones, les data centers ou encore les tablettes et les PC.

Découvrez dans cet article notre analyse Bourse de l'action Soitec : analyse des résultats financiers, présentation des différentes gammes de produits, analyse des indicateurs clé de la société. Enfin, nous tenterons de répondre à la question : faut-il investir en Bourse dans l'action Soitec ?

Infographie : chiffres-clés de Soitec

Les derniers résultats financiers de Soitec

Au titre du 1er semestre de l'année comptable 2020/2021 dont les comptes annuels seront clôturés le 31 mars 2021, voici les principaux éléments (au 30 septembre 2020) à retenir des résultats :

un chiffre d'affaires stable, passant de 258,5 millions d'€ à 254,4 millions d'€ entre le premier semestre de l'année comptable 2019/2020 et le premier semestre de l'année comptable 2020/2021 ;

un résultat net positif (bénéfice net) de 22,2 millions d'€, en chute de 46,5 % sur la période.

L'impact de la crise du Covid est conséquent sur les résultats de nombreuses sociétés depuis mars 2020. Ceux de Soitec se sont avérés plutôt « amortis » au regard du contexte économique actuel, même s'ils sont en forte baisse par rapport au 1er semestre N-1, ils ont le mérite de rester positifs.

Soitec : un géant français de l'industrie des semi-conducteurs

L'histoire de Soitec débute il y a 30 ans, en 1992, lorsque deux ingénieurs grenoblois ont l'idée d'industrialiser la production de silicium sur isolant (technologies SOI), un procédé permettant de réaliser des gains de performances des puces électroniques, notamment liées aux fréquences.

Cinq ans plus tard, la première usine Soitec est construite en région grenobloise (dans la ville de Bernin), intégrant les technologies Smart Cut. La même année, une alliance est signée avec la société japonaise Shin-Etsu, leader du silicium.

C'est en 1999 que Soitec entre en Bourse. L'usine de Bernin est alors la plus grande du monde utilisant la technologie de silicium sur isolant avec une capacité de production annuelle proche du million de plaques de SOI de 200 mm ou inférieures. En 2002, ouvre l'usine Bernin II, spécialisée dans les plaques silicium de 300 mm.

L'internationalisation du groupe Soitec débute en 2004 avec l'ouverture de filiales à Tokyo et à Taiwan. La société Soitec compte alors plus de 500 salariés.

En 2010, Soitec se diversifie dans l'industrie de l'énergie solaire, avant de se recentrer sur l'électronique dès 2015 à la suite de la nomination de Paul Boudre au poste de PDG.

Il aura fallu moins de 30 ans au groupe Soitec pour se hisser au rang de leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants,

Soitec, à ce jour, possède 6 grandes lignes de production en France et à l'international, détient plus 3 300 brevets et compte 1 600 salariés.

Activité et produits de Soitec

Le groupe Soitec propose 7 gammes de circuits intégrés :

Digital-SOI

Décliné en trois branches : FD-SOI est une référence pour les puces nécessitant une optimisation énergétique ; PD-SOI est principalement dédié au marché des microprocesseurs pour serveurs ; FinFET-SOI est destiné aux puces ultra-haute performances telles que celles utilisées au sein des centres de données (data centers) par exemple.

RF-SOI

Ces circuits intégrés sont destinés à l'amélioration des performances des puces utilisant les radiofréquences utilisées par les réseaux 3G/4G/5G. Elles sont donc très présentes au sein des Smartphones, tablettes et tous types d'objets numériques connectés. Cette gamme est également déclinée en 3 séries (RFeSI, iFEM-SOI, et HR-SOI).

Power-SOI

Cette gamme de circuits, destinés principalement aux marchés de l'industrie et de l'automobile, offre une haute isolation électrique, nécessaire à l'intégration des composants ayant des tensions différentes.

Photonics-SOI

Afin de répondre à la croissance du cloud, Soitec développe des produits aux fonctions optiques intégrées aux puces. La vitesse de transmission est optimisée grâce à des technologies de lumières guidées à travers le silicium. Photonics-Soi s'adresse aux marchés des télécommunications et des data centers.

Imager-SOI

Cette technologie de capteurs d'images est destinée aux applications telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ou encore la reconnaissance faciale.

POI

La technologie Piezo-on-Insulator (POI) concerne les filtres à ondes acoustiques de surface répondant aux besoins des réseaux 4G et 5G.

EpiGaN

Grâce aux plaques épitaxiées GaN, cette technologie offre une alternative aux semi-conducteurs conventionnels, offrant une efficacité et une gestion de la puissance optimisée.

Bourse : évolution du cours de l'action Soitec à long terme

Graphique du cours de Bourse de l'action Soitec depuis 10 ans

Source : Tradingview (hors tracés)

Le cours de l'action Soitec est passé de 131 € le 28 mars 2011 à 7,80 € le 8 février 2016, soit une chute de 94 %. À l'inverse, le cours est remonté à 113 € au 18 novembre 2019, soit une multiplication par 14,5 depuis son plus bas à 7,80 €.

Le titre a subi une nouvelle chute de 45 % entre le 18 novembre 2019 et mi-mars 2020, avant de se reprendre avec une croissance de + 175 %, pour se fixer à 169,90 € actuellement (15 janvier 2021).

Soitec : analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse

Chiffre d'affaires de Soitec depuis 2014 en millions d'euros

cafe de la bourse

Le chiffre d'affaires de Soitec est en tendance haussière sur le long terme, notamment depuis l'année comptable 2016/2017 (comptes annuels clôturés au 31 mars). En effet, il passe de 246 millions d'€ à 598 millions d'€ au cours des 4 dernières années. Il a donc plus que doublé sur cette période.

Résultat net de Soitec depuis 2014 en millions d'euros

cafe de la bourse

Après une situation de pertes historiques plutôt conséquentes, Soitec a su renouer avec une situation bénéficiaire au cours des 4 dernières années.

Le bénéfice net consolidé de Soitec a connu une forte croissance entre 2016/17 et 2017/18, passant de 8 millions d'€ à 87 millions d'€ (presque x 11), puis celle-ci est devenue plus « timide » depuis 2017/18 avec + 3,45 % entre 2017/18 et 2018/19, ainsi que + 22 % entre 2018/19 et 2019/20.

Dividende Soitec

Le groupe Soitec ne verse pas de dividendes afin de privilégier sa politique de croissance.

Bilan consolidé annuel du groupe Soitec

Selon son bilan consolidé semestriel clos le 30 septembre 2020, le groupe Soitec dispose d'actifs totaux à hauteur de 1 099 millions d'€. Les capitaux propres inscrits au bilan de la société sont de 577 millions d'€.

Une fois divisé par 33,28 millions d'actions au capital, la valeur des capitaux propres de Soitec ressort à 17,34 € par action, très en-dessous de son cours de Bourse actuel de 169,90 € du 15 janvier 2021.

Du côté des passifs (523 millions d'€), on retrouve principalement la dette de financement, à hauteur de 297 millions d'€. Concernant son ratio de solvabilité, au 30 septembre 2020 (dette de financement / capitaux propres), il s'élève à 0,51, ce ratio est tout à fait raisonnable.

Indicateurs clés de Soitec

Voic 8 indicateurs clés relatifs à l'action Soitec

1. Une rentabilité bénéficiaire plutôt faible

Le BPA (Bénéfice Par Action) au titre de l'année 2019/2020 de l'action Soitec ressort à 3,40 €, soit une rentabilité bénéficiaire plutôt faible à hauteur de 2,00 % (BPA / cours de Bourse actuel).

2. Une marge bénéficiaire élevée

Avec 110 millions d'€ de bénéfice net 2019/2020, la marge bénéficiaire du groupe est élevée au regard de son chiffre d'affaires de 598 millions d'€. Elle s'établit à 18,39 %.

3. Une survalorisation boursière au regard du bilan

La valeur des capitaux propres du dernier bilan consolidé du 30 septembre 2020 de Soitec s'élève à 577 millions d'€ face à une capitalisation boursière de 5 637 millions d'€ au 15 janvier 2021. La valorisation boursière est donc 9,77 x supérieure à la valeur de l'actif net au bilan (capitaux propres).

4. Un bon ratio de solvabilité

Le ratio de solvabilité du groupe Soitec, déterminé par la formule (dettes financières / capitaux propres), est bon. Il est établi à 0,51 au 30 septembre 2020, soit 51 % des capitaux propres financés par de la dette financière.

5. Pas de dividende

Soitec ne verse pas de dividende pour privilégier sa croissance externe.

6. Des résultats financiers 2020 résilients

Les derniers résultats semestriels de Soitec sont en repli de 47 % mais parviennent à rester positifs dans un contexte économique difficile en raison du Covid 19.

7. Une situation bénéficiaire retrouvée à moyen terme

Le groupe Soitec a connu de nombreuses années de pertes avant de renouer avec les profits depuis 4 ans.

Les bénéfices du groupe oscillent autour des 100 millions d'€ depuis 3 ans.

8. Une position de leader

Le groupe Soitec se caractérise comme le leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants. En outre, il se classe parmi les 50 premiers groupes mondiaux de l'industrie large des semi-conducteurs.

Faut-il investir en Bourse dans l'action Soitec ?

Au regard de ces arguments, est-il pertinent d'investir en Bourse dans l'action Soitec ? Notre avis est plutôt négatif au cours de Bourse actuel, mais il peut être intéressant de s'y intéresser au regard de la volatilité historique de la valeur Soitec.

En effet, ceux ayant des profils value ne souhaiteront probablement pas payer en Bourse plus de 9 fois la valeur des capitaux propres. Le dividende ne sera également pas un atout pour l'investisseur à la recherche de valeurs de rendement car Soitec n'en verse pas.

En revanche, la volatilité de l'action Soitec (en cas de baisse du cours de l'action Soitec à l'avenir) pourrait être une opportunité d'y investir. Par exemple, au plus bas de la crise Covid-19, le cours de Soitec a rapidement chuté sur les 60 € mais il fallait réagir vite car celui-ci a rapidement retracé sa chute.

En conclusion, avec un PER de 50, l'action Soitec nous semble trop chère sur ses niveaux actuels (170 €) mais il peut être intéressant pour l'investisseur de suivre la valeur et de profiter d'une éventuelle rechute de l'action Soitec pour se positionner. En effet, Soitec laisse ressortir d'excellentes perspectives en termes de hausses du chiffre d'affaires et des bénéfices.

