Soitec fait état d'avancées avec le CEA dans la cybersécurité automobile
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 09:34
Suivant les résultats de ces travaux de recherche, menés au sein des laboratoires du CEA-Leti, le substrat FD-SOI de Soitec a nécessité jusqu'à 150 fois plus d'efforts et une puissance de laser plus élevée pour provoquer une faute en comparaison du silicium 28 nanomètres, réduisant ainsi de manière significative les fenêtres d'attaque et augmentant le coût et la complexité des tentatives d'intrusion, est-il expliqué dans un communiqué.
Sachant qu'un véhicule moderne peut contenir jusqu'à une centaine de microcontrôleurs - chacun pouvant introduire des vulnérabilités exposant des véhicules - Soitec et le CEA cherchaient à démontrer comment l'utilisation de la technologie FD-SOI pouvait offrir une protection intrinsèque contre la menace des attaques 'par injection de fautes', un risque en augmentation selon les deux partenaires.
Ce type de cyberattaques survient lorsqu'un pirate perturbe délibérément le fonctionnement normal d'une puce, par exemple par une surtension ou des impulsions laser, forçant celle-ci à se comporter de manière erronée pendant une fraction de seconde, compromettant potentiellement le système.
De leur point de vue, cette résilience favorise la conformité aux normes de cybersécurité automobile existantes et émergentes, y compris l'exigence d'une ' puce de référence' sécurisée stockant les clés de chiffrement logiciel de chaque véhicule.
