Soitec, Euronext, Drone Volt, Elior... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bic

Bic annonce la nomination de Grégory Lambertie au poste de directeur financier et digital, à partir du 5 janvier 2026. Il supervisera les fonctions finance globale, fusions & acquisitions ainsi que les systèmes d'information. Il dépendra de Rob Versloot et fera partie du Comité Exécutif de Bic. Il sera basé à Clichy. Grégory Lambertie a occupé plusieurs fonctions de direction dans l'industrie des paiements depuis 2015, et plus récemment en tant que directeur financier et membre du comité exécutif de Worldline.

Drone Volt

Drone Volt a signé un protocole d'entente stratégique et un accord de partenariat avec UMag Solutions, un leader mondial des technologies de détection magnétiques aéroportées. Cet accord majeur fait du constructeur de drones civils et professionnels une plateforme d'intégration des V2Mag et V2Mag-MIL, les capteurs de détection magnétique les plus avancés du marché développés par UMag Solutions. Le groupe français va ainsi pouvoir accéder aux marchés mondiaux des secteurs de la défense, de la sécurité, de l'énergie offshore, des infrastructures critiques et des applications industrielles.

Elior

Elior a dévoilé des résultats en net redressement au titre de l'exercice fiscal 2024-2025, clos au 30 septembre 2025. Le résultat net du groupe de restauration collective s'est élevé à 88 millions d'euros, contre une perte de 41 millions d'euros l'an dernier. L'Ebita ajusté est ressorti à 202 millions d'euros, en augmentation de 35 millions d'euros par rapport à l'an dernier. La marge d'Ebita ajusté a progressé de 50 points de base, à 3,3%. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,15 milliards d'euros, soit une croissance organique de 1,3%, portée par la Restauration Collective à 2%.

Euronext

Euronext a annoncé le succès de son offre publique d'échange volontaire visant Hellenic Exchanges – Athex Stock Exchange SA, la maison-mère du groupe Athex. Au total, les actionnaires de la Bourse d'Athènes ont apporté environ 42,95 millions d'actions, qui correspondent à 74,25% des droits de vote. L'intégration d'Athex dans Euronext devrait générer des "synergies significatives". Dans le détail, des synergies annuelles récurrentes en trésorerie de 12 millions d'euros sont visées d'ici fin 2028.

Genfit

La société biopharmaceutique présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Soitec

Au premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2026, Soitec a essuyé une perte nette de 67 millions d'euros, contre un profit de 14 millions d'euros, un an plus tôt à la même époque. Le groupe technologique a enregistré cette année une perte de valeur de 41 millions d'euros sur les actifs SmartSiC et une perte de change exceptionnelle, sans impact sur la trésorerie, de 19 millions d'euros au premier trimestre 2026. L'Ebitda a reculé de 30%, à 79 millions d'euros, mais la marge d'Ebitda a progressé de 70 points de base, à 34,1%.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins détaillera ses résultats du troisième trimestre.