Soitec et STMicro plongent sur des prises de bénéfices
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 12:13
Après ces flambées spectaculaires ces derniers mois, la fin de semaine est un peu plus douloureuse non seulement pour les valeurs françaises du secteur, mais aussi pour les autres stars de la cote européenne, à l'image de l'allemand Infineon qui perd 5% ce vendredi et ramène ainsi à 70% son gain depuis le début de l'année.
Jusqu'ici, les gagnants de l'intelligence artificielle que sont les fabricants de semiconducteurs (ainsi que leurs équipementiers) étaient immunisés contre la montée des craintes inflationnistes, nourries par le contexte d'envolée des cours de l'énergie consécutive à la guerre au Moyen-Orient et au blocage du détroit d'Ormuz.
Toutefois, en cette fin de semaine, alors que les rendements obligataires américains atteignent une zone critique (4,54% par exemple sur le taux à 10 ans), les investisseurs prennent prudemment quelques bénéfices et réduisent leur exposition au risque. Dans ce contexte, il est logique que les gagnants à fort effet de levier soient en première ligne des prises de bénéfices.
Un rallye trop rapide du secteur ?
Cette vague de prises de profits semble d'autant plus justifiée que certains s'interrogent sur la rapidité de la progression enregistrée au cours des dernières semaines, qui apparaît comme une source de fragilité aux yeux de certains.
"Les actions des semi-conducteurs figurent parmi les plus performantes ces dernières semaines, l'ETF VanEck Semiconductor ayant progressé de plus de 50% depuis la fin mars", souligne ainsi Michael J. Kramer, fondateur de Mott Capital Management.
"Ce type de mesure a renforcé l'idée que les investisseurs sont toujours prêts à payer pour les parties du marché les plus étroitement liées au développement de l'IA et au leadership technologique plus large", poursuit le professionnel des marchés.
"Mais la rapidité du rallye devient désormais une partie de l'histoire. Lorsqu'un ETF progresse aussi fortement en si peu de temps, la question n'est plus celle de la forte impulsion, mais de savoir si le mouvement est devenu trop saturé et vulnérable à une pause", prévient-il.
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