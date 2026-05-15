Marineland vise un transfert des orques et dauphins en Espagne avant fin juin

Keijo, un orque mâle, dans le bassin du parc d'attractions MarineLand à Antibes, le 27 novembre 2025 ( AFP / Valery HACHE )

La direction du parc de loisirs Marineland d'Antibes, fermé depuis janvier 2025, a annoncé vendredi viser un transfert de ses deux orques et douze dauphins vers l'Espagne avant fin juin, après le feu vert donné par le gouvernement français.

"Il faut sortir de l'impasse", a martelé de son côté le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, en visite dans le parc vide pour constater l'état de dégradation des bassins.

Marineland réclame depuis deux ans de pouvoir transférer ses orques et ses dauphins vers des parcs à l'étranger, mais le gouvernement français s'y est longtemps refusé, plaidant pour des solutions plus en phase avec la loi de 2021 sur le bien-être animal, qui interdit les spectacles et le maintien en captivité de cétacés.

Cependant, les projets de sanctuaires en semi-liberté pour ces animaux nés en captivité n'avancent pas alors que les bassins de Marineland, en particulier celui des orques, se dégradent à grande vitesse.

"Ne rien faire, condamnerait les deux orques à une mort certaine", a assuré M. Lefèvre, assurant que le gouvernement s'était résolu à créer "toutes les conditions pour leur transfert possible et souhaitable en Espagne".

Des dauphins dans un bassin du parc d'attractions MarineLand à Antibes, le 27 novembre 2025 dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Valery HACHE )

Les deux orques -- Wikie (24 ans) et son fils Keijo (12 ans) -- devraient rejoindre le site de Loro Parque à Tenerife, tandis que les douze dauphins seraient répartis dans deux parcs à Valence et à Malaga, avant que certains ne reviennent à Beauval (centre-ouest) quand le Zoopark sera prêt à les accueillir.

"Les équipes de Loro Parque sont actuellement en train de travailler pour définir les dernières modalités internes qui permettront de réaliser ce transfert", a expliqué Pascal Ferracci, PDG de Marineland. "C'est une question de semaines".

Selon la direction, le transfert des orques, qui devrait coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, se fera par avion cargo et devra avoir lieu avant fin juin, sous peine de devoir reporter à cause de la chaleur pendant l'été.