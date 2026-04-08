Soitec entouré après un relèvement de cible chez Jefferies
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 10:10
Dans cette note, le broker américain indique s'attendre à ce que les entreprises analogiques ayant une exposition industrielle et à l'IA, comme STMicro, voient leurs estimations augmenter après les résultats du 1er trimestre.
ASML, ASM et VAT devraient, selon lui, réaffirmer leurs perspectives de croissance saines pour 2026, mais il n'anticipe pas de relèvement au vu des consensus élevés et continue de prévoir une dégradation cyclique de leurs multiples de valorisation.
Jefferies prévoit par contre une revalorisation des multiples de Nokia, grâce à la position renforcée de l'équipementier de réseaux finlandais dans l'intelligence artificielle et le cloud, ainsi que dans les réseaux optiques et IP.
"Nous attendons également de STM, Aixtron et Soitec qu'ils bénéficieront de leur exposition aux réseaux optiques", ajoute l'intermédiaire, qui remonte donc sa cible sur Soitec de 30 à 45 EUR, mais maintient sa position "neutre" sur l'action.
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