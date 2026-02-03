 Aller au contenu principal
Soitec dévoile un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 18% en séquentiel
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:03

Soitec a publié un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice 2026 clos le 31 décembre dernier, faisant ressortir une croissance de 18% en rythme séquentiel, à périmètre et change constants.

En revanche, par rapport à la même période un an plus tôt, il est en baisse de 22%.

Pour Pierre Barnabé, directeur général de Soitec : "Si le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 est ressorti au-dessus de nos indications, porté par la solide performance des équipes de Soitec, nous maintenons une approche prudente vis-à-vis des dynamiques des marchés finaux. La forte traction de l'Intelligence Artificielle est compensée par la faiblesse persistante du marché Automobile et la poursuite de l'ajustement des stocks en RF-SOI. Nous suivons de près l'évolution des perspectives du marché des smartphones et leur impact potentiel sur cette correction ".

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs table sur une hausse séquentielle de ses revenus de 20% au quatrième trimestre, à périmètre et change constants. L'environnement de marché devrait rester globalement stable, avec la poursuite de la correction des stocks clients.

