 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,56
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Soitec dans le rouge avec une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 13:07

Soitec recule de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Paris, sur fond d'une dégradation de conseil chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 80 à 26 euros, sur le titre du fournisseur de matériaux semiconducteurs.

'Soitec fait face à du potentiel de reprise cyclique pour son exercice 2027 malgré des défis à court terme, mais les risques à long terme et les pressions concurrentielles limitent le potentiel de progression', prévient le broker dans le résumé de sa note.

Valeurs associées

SOITEC
23,3900 EUR Euronext Paris +0,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank