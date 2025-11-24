Soitec dans le rouge avec une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 13:07
'Soitec fait face à du potentiel de reprise cyclique pour son exercice 2027 malgré des défis à court terme, mais les risques à long terme et les pressions concurrentielles limitent le potentiel de progression', prévient le broker dans le résumé de sa note.
Valeurs associées
|23,3900 EUR
|Euronext Paris
|+0,39%
A lire aussi
-
Bruxelles a prévenu lundi que le projet de rachat par la major Universal music group (UMG) de la société américaine de gestion de droits musicaux Downtown risquait de réduire la concurrence dans l'industrie musicale. La Commission européenne, qui a lancé en juillet ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron prononcera un discours dans lequel il "réaffirmera l'importance de la préparation de la Nation, et de ses forces morales, face aux menaces croissantes". Face à la menace russe ou tout simplement pour assurer la cohésion nationale, l'idée de rétablir ... Lire la suite
-
Taxe sur les entreprises supprimée, fiscalité revue sur les holdings... Le Sénat retravaille le budget en commission
Refus de la surtaxe sur les entreprises, remodelage de la taxe sur les holdings patrimoniales... La partie "recettes" du budget de l'Etat a été passée au filtre de la droite sénatoriale lundi en commission, avec le vote de plusieurs mesures d'économies. Les sénateurs ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer