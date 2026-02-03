Soitec-CA en baisse de 29% au T3 mais au-dessus des attentes

(Actualisé avec DG, détails)

Soitec SOIT.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au troisième trimestre, mais malgré tout en baisse de 29% sur un an en données publiées, le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs citant la faiblesse de l'automobile.

Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros sur la période, alors que les analystes attendaient en moyenne 149 millions, selon un consensus Vara partagé par Soitec.

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie du groupe accuse une baisse de 37% au troisième trimestre, tandis que celui de la division Communications Mobiles recule de 42%.

"Les conditions de marché sont restées atones, avec des niveaux de stocks encore excédentaires chez certains clients. Les clients continuent de privilégier la réduction de leurs stocks, et toute amélioration de la demande finale devrait se traduire dans les volumes de Soitec, avec un décalage dans le temps", peut-on lire dans un communiqué de Soitec à propos de la division Automobile & Industrie.

Le chiffre d’affaires de la division Edge & Cloud AI est quant à lui en hausse de 15% sur un an au troisième trimestre.

Soitec prévoit que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre progresse d'environ 20% par rapport au troisième trimestre, mais souligne que l'activité Automobile & Industrie devrait "rester atone sur l’exercice".

"Notre trajectoire est claire : nous travaillons à la génération d’un Free Cash Flow positif pour l’exercice 2025-2026", déclare Pierre Barnabé, directeur général de Soitec, dans le communiqué.

"Par la suite, la progression de l’ajustement des stocks clients devrait permettre au chiffre d’affaires de Soitec de se stabiliser et la génération de trésorerie de s’améliorer", a-t-il ajouté.

Début janvier

, Soitec a annoncé la nomination de Laurent Rémont au poste de directeur général, à compter du 1er avril.

(Rédigé par Etienne Breban; édité par Sophie Louet)