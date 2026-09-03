Soitec bondit après une accélération "impressionnante" dans la photonique

Le fabricant de matériaux de semi-conducteurs Soitec s'inscrit en forte hausse jeudi matin à la Bourse de Paris après avoir relevé hier soir pour la deuxième fois en six semaines sa prévision de croissance du chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre de son exercice 2026/2027, à la faveur de la forte demande qui se manifeste pour ses substrats photoniques.

Le groupe, qui vend ses produits à des concepteurs de puces ou de circuits intégrés, déclare désormais s'attendre à une croissance de ses ventes d'environ 50% sur un an, à périmètre et taux de change constants, par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Il visait jusqu'ici une croissance de plus de 30% de son activité.

Rien que dans la photonique, Soitec dit prévoir un chiffre d'affaires du deuxième trimestre environ 3 fois supérieur à celui de la même époque de l'an dernier, qui s'établissait à environ 25 millions d'euros.

Sur l'ensemble de son exercice 2026-2027, le chiffre d'affaires Photonics-SOI devrait être supérieur de 2,5 à 3 fois à celui de l'exercice 2025-2026, qui s'établissait à un peu plus de 100 millions d'euros.

Dans un communiqué, le groupe basé à Bernin (Grenoble) justifie son optimisme par l'accélération de la demande pour ses capteurs photoniques et ses détecteurs optiques, mais aussi par une meilleure visibilité concernant les besoins à court terme de ses clients et ses capacités à adapter sa production afin de répondre à cette demande.

L'exigence de puissance et d'efficience des centres de données dédiés à l'IA place la photonique sur silicium au coeur des systèmes en remplaçant les interconnexions électriques par des liaisons optiques qui permettent d'accélérer radicalement les transferts de données jusqu'au plus près des processeurs, tout en offrant une meilleure efficacité énergétique.

Une révision tirée par des leviers structurels, pas cycliques

"La hausse des prévisions met en évidence des facteurs de fond, pas seulement conjoncturels", écrivaient les équipes de New Street Research dans la nuit.

Le bureau d'études indépendant fait valoir que ces nouvelles perspectives impliquent que Soitec devrait générer autour de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026/2027, soit une performance 6% au-dessus des attentes.

New Street ajoute que cette révision à la hausse intervient seulement un mois et demi après la présentation de ses derniers objectifs, qui dataient du mois de juillet.

Ben Harwood, l'analyste en charge de la valeur, reconnaît que si les activités dans la photonique apportent une dynamique favorable à court terme, les métiers liés au RF-SOI (smartphones) et à l'automobile et l'industrie restent "nettement en deçà de la demande finale" et qu'ils devraient se rétablir progressivement.

Il maintient ainsi sa recommandation d'achat sur la valeur.

Emmanuel Mathot, chez Oddo BHF, salue ces bonnes nouvelles en repassant positif sur le titre, sur lequel il affiche dorénavant une opinion "surperformance", et non plus neutre comme jusqu'à présent.

"L'accélération de la demande en Photonics-SOI est impressionnante et s'accompagne d'une bonne capacité à adapter l'outil industriel", se félicite le professionnel.

La société de Bourse, qui avait dégradé sa recommandation à la fin du mois d'avril pour des questions de valorisation, rehausse en conséquence son objectif de cours, porté de 150 à 175 euros.

Plus mesurés, les analystes de Berenberg maintiennent leur avis conserver avec une cible laissée inchangée de 129 euros, ce qui ne les empêche pas de saluer les annonces de la société iséroise.

"Grâce à un effet prix favorable et à son levier opérationnel, la hausse de l'activité devrait très fortement se répercuter au niveau de la rentabilité", prévient la banque allemande.

Le titre avait déjà grimpé en début de semaine ( 6,4%) suite à des déclarations de son directeur général selon lesquelles l'entreprise mise désormais sur des contrats pluriannuels, avec dépôts de garantie et prix fixes, pour accompagner l'envolée de la demande.

L'action, qui avait corrigé de 27% ces trois derniers mois avec l'essoufflement de l'engouement autour de l'IA, s'envolait de 12,4% à 125,9 euros ce jeudi vers 11h15, signant la plus forte progression de l'indice SBF 120.