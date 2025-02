Soitec: baisse de 6% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Soitec publie un chiffre d'affaires de 226 ME au titre du 3e trimestre de l'exercice fiscal 2025 (période close le 29décembre 2024), en baisse de 6% en données publiées (et -10% à périmètre et taux de change constants) par rapport à la même période un an plus tôt.



'Après le très fort rebond séquentiel enregistré au deuxième trimestre, nous avons maintenu notre chiffre d'affaires du troisième trimestre à un niveau quasiment similaire', met en avant Pierre Barnabé, directeur général de Soitec.



En raison de la dégradation des conditions de marché de l'Automobile et des biens de consommation, quelques clients ont suspendu leurs demandes de livraisons, indique la société.



'Par conséquent, nous ajustons nos objectifs 2024-2025 pour l'exercice fiscal 2025 avec un chiffre d'affaires annuel attendu en baisse de 'high single digit'. Nous pilotons nos activités pour atteindre une marge d'EBITDA entre 32% et 34% (vs environ 35% précédemment)', ajoute le responsable.

Dans ce contexte, et en raison des conditions de marchés actuelles, Soitec prévoit une croissance 'relativement limitée' sur l'exercice fiscal 2026.







