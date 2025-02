Soitec: -32% à 55,75E = pire clôture des 56,3E du 16/03/2020 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 11:03









(CercleFinance.com) - Soitec subit un flash-krach de -32% vers 55,75E suite à la publication d'un C.A en baisse de 6% et l'abaisse des objectifs 2024-2025, tant en termes de chiffre d'affaire que de marges.

Le titre efface tous ses gain depuis le 17 mars 2020 et pourrait retracer dans la foulée son plancher historique intraday des 49E du 16 mars 2020 (pire clôture ce jour-là à 56,35E).





Valeurs associées SOITEC 59,30 EUR Euronext Paris -27,77%