 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 884,97
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Soitec : +3%, renoue avec les 39E, résistance des 39,4E toute proche
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 09:21

Soitec grimpe de +3% et renoue avec les 39E : le titre pourrait venir défier la résistance des 39,4E du 25 août toute proche et s'ouvrir la route du retracement de l'ex-plancher des 44,5E du 16 juillet.

Valeurs associées

SOITEC
39,7700 EUR Euronext Paris +4,80%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank