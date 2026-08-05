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SOGECLAIR signe un protocole d'accord avec Akkodis en vue de la cession de ses actitivités d'ingénierie dédiées à Airbus
information fournie par Boursorama CP 05/08/2026 à 18:35
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SOGECLAIR SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC AKKODIS EN VUE DE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS D'INGÉNIERIE DÉDIÉES À AIRBUS



Blagnac, France, 05 août 2026 après séance de cotation - Dans le prolongement de son annonce du 18 mai 2026 relative à un projet de cession de ses activités d'ingénierie dédiées à Airbus, Sogeclair annonce avoir signé un protocole d'accord avec Akkodis, leader mondial du conseil en ingénierie numérique, en vue de la cession de ces activités.


Cette transaction reflète une ambition commune de soutenir le développement à long terme de ces activités dans un environnement de marché porté par les besoins croissants en ingénierie et en technologies de pointe dans le secteur de l'aéronautique.


Pour Akkodis, cela s'inscrirait dans sa vision stratégique visant à diversifier et renforcer son portefeuille, en développant ses capacités dans l'aéronautique, dans les domaines des aérostructures, cabines et de l’ingénierie de production.


Pour Sogeclair, cela soutiendrait la poursuite de sa stratégie visant à renforcer ses activités d'ingénierie et de fabrication à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle de vie du produit, tout en soutenant sa diversification sur des marchés tels que l'aviation d'affaires et la défense.

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