Sogeclair - RN S1 / La trajectoire demeure / Achat - Obj. 30 € vs 31,4 € - Pot. +34%

En préambule, il convient d'avoir en tête qu'historiquement l'Ebitda du S1 représente 30% de l'Ebitda annuel avec un plus bas à 12% et un plus haut à 41%. Le 1er semestre est donc à considérer avec ce prisme par rapport à l'atterrissage annuel.

Les résultats du 1er semestre sont légèrement inférieurs à nos attentes et en recul par rapport au S1 2023 avec une marge d'Ebitda de 5,2% vs 6,5% alors que l'activité a progressé de 9%.

L'essentiel de la baisse provient des Solutions avec une marge d'Ebitda de 2,3% vs 5,5% (Ebitda 0,95 M€ vs 1,90 M€) malgré une hausse du CA de 17,5% à 40,9 M€. L'Engineering résiste mieux avec une marge de 4,5% vs 5,6 % (Ebitda 1,7 M€ vs 2,1 M€) pour une activité quasiment stable à 38,1 M€ (+2,1%).

La direction explique cela par un retard de la signature d'un contrat défense au niveau du Véhiculier ce qui a induit une perte de -0,8 M€ ainsi qu'une activité Rail qui pâtit de prises de commandes trop faibles induisant un Ebitda de -1,5 M€ pour cette activité qui a réalisé un CA de 4,7 M€ vs 3,4 M€ au S1 2023. Les Solutions concentrent l'essentiel des éléments ayant pesé sur la rentabilité alors que l'Engineering a souffert de retards de production au niveau de l'aviation commerciale ce qui a coûté 0,4 M€ d'Ebitda.