Sogeclair retrouve un résultat opérationnel semestriel positif
(Zonebourse.com) - Sogeclair publie une perte nette de 0,8 million d'euros au titre du premier semestre 2025, légèrement creusée par rapport à celle de 1 MEUR essuyée un an auparavant, mais avec un résultat opérationnel redevenu positif, passant de -0,4 à +1,5 MEUR d'une année sur l'autre.

Le fournisseur de solutions innovantes pour la mobilité a vu son EBITDA augmenter de 24,2% à 5,1 MEUR, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% à 80,6 MEUR, 'la BU Engineering continuant de porter la croissance et la rentabilité du groupe'.

Sogeclair s'attend à poursuivre sa dynamique de croissance au second semestre 2025 grâce à la diversification de la BU Engineering et aux premiers effets des plans d'amélioration sur les activités de la BU Solutions.

SOGECLAIR
23,9000 EUR Euronext Paris -0,42%
