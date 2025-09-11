Sogeclair retrouve un résultat opérationnel semestriel positif
Le fournisseur de solutions innovantes pour la mobilité a vu son EBITDA augmenter de 24,2% à 5,1 MEUR, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% à 80,6 MEUR, 'la BU Engineering continuant de porter la croissance et la rentabilité du groupe'.
Sogeclair s'attend à poursuivre sa dynamique de croissance au second semestre 2025 grâce à la diversification de la BU Engineering et aux premiers effets des plans d'amélioration sur les activités de la BU Solutions.
