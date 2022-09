SOGECLAIR : résultats du 1er semestre 2022

Chiffre d’affaires = 67,6M€ +14,3% (+11,0% à périmètre et taux de change constants)

EBITDA(1) = 2,3M€ (+26,1%)

Fonds propres = 57,1M€ (+3,4%)



SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2022.



Les faits marquants :

Le 1er semestre a vu une croissance du chiffre d’affaires de 14,3%, au cours de la période les coûts opérationnels ont supporté des éléments tels qu’une perte de 1,2M€ sur les grands simulateurs automobiles qui désormais sont en cours de réception, la transformation de l’usine américaine de Savannah en centre de service client avec le transfert de la production sur l’unité de Montréal, une hausse des coûts de matières premières dont la répercussion n’a pas été immédiate ainsi qu’une tension sur les sujets de ressources humaines qui ont vu un renforcement des équipes (+121 personnes en net).



Par zone géographique : dans le cadre de l’organisation ONE SOGECLAIR, les zones géographiques, principales sources de décisions opérationnelles, sont destinées à servir nos différentes Business Unit par métier.