SOGECLAIR : Olivier Pedron nommé Directeur Général









Blagnac, le 11 mai 2023 à 17h35, SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce que l’Assemblée Général du 11 mai 2023 a approuvé la nomination d’Olivier Pedron au poste de Directeur Général de SOGECLAIR.

Philippe Robardey reste Président du Conseil d’Administration.

Olivier Pedron bénéficie d’une solide expérience alliant vision stratégique et savoir-faire opérationnel.

Agé de 46 ans, diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr avec une majeure en relations internationales, titulaire d’un Master en stratégie de l’Université de Paris Sorbonne et d’un MBA de l’Instituto de Empresa de Madrid, Olivier Pedron a débuté sa carrière en tant qu’officier et pilote d’hélicoptère au sein de l’Armée de Terre. Il a rejoint Rockwell Collins en 2011 y occupant différentes fonctions au sein des directions stratégique et commerciale. En 2019, il est devenu Président et Managing Director de Rockwell Collins France, ainsi que de L’Hotellier en 2020.

Durant sa carrière, Olivier Pedron a conduit des projets de développement ambitieux, en France et à l’international, tout en déployant des dispositifs de croissance rentables.