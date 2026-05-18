Sogeclair envisage une cession

La PME aéronautique basée à Blagnac a annoncé réfléchir au projet de cession de sa branche d'ingénierie exclusivement tournée vers l'avionneur européen Airbus.

Dans un secteur de l'ingénierie aéronautique en pleine phase de consolidation, Sogeclair choisit de faire pivoter son modèle. Le groupe a officialisé son intention de se détacher d'une partie de ses activités d'ingénierie liées à Airbus. Cette décision stratégique vise à soutenir la rentabilité et la croissance à long terme de l'entreprise, tout en recentrant ses efforts sur des segments jugés plus porteurs.

Une réorientation vers la défense et l'aviation d'affaires

Loin de se désengager de ses fondamentaux, Sogeclair entend capitaliser sur son expertise historique pour accélérer le développement de solutions d'ingénierie à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Les ressources dégagées par cette éventuelle transaction serviraient notamment à financer la diversification du groupe vers des secteurs hautement stratégiques et résilients, au premier rang desquels figurent la défense et l'aviation d'affaires.

Airbus reste un client de premier plan

Sogeclair ne coupe pas les ponts avec le géant de Toulouse. La direction a d'ores et déjà précisé qu'en cas de finalisation de l'opération, Airbus conserverait sa place parmi les cinq principaux clients du groupe. La relation commerciale perdurera via les activités industrielles en thermoplastiques de Sogeclair, qui produit notamment les trappes d'accès de voilure pour l'avionneur.

À ce stade, le calendrier et le montant de l'opération n'ont pas été dévoilés. Sogeclair rappelle que ce projet de transaction reste soumis au feu vert des autorités réglementaires ainsi qu'aux procédures habituelles d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.