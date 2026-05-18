Après un début 2026 "solide", Banijay Group mise sur le Mondial de foot

( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

Banijay Group, société mère du géant de l'audiovisuel Banijay et de l'opérateur de paris sportifs Betclic, a connu un premier trimestre 2026 "solide", avec un chiffre d'affaires en hausse, et espère des retombées positives de la Coupe du monde de foot dans ses différentes activités, a-t-elle annoncé lundi.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 1,15 milliard d'euros, contre 1,08 milliard en 2025.

Le bénéfice net s'est établi à 32 millions d'euros, contre 35,9 millions l'année précédente, mais cette baisse est principalement due "à la hausse des charges de restructuration et autres charges non récurrentes", a fait valoir Banijay Group dans un communiqué.

"Ces résultats sont très solides et nous installent sur une bonne trajectoire pour le reste de l'année", a commenté François Riahi, directeur général de Banijay Group, lors d'une conférence de presse en vidéo.

L'année sera marquée par le Mondial de foot (11 juin-19 juillet) aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il "concerne tous nos métiers" et "est un événement majeur pour nous, à la fois dans les paris sportifs et la production", a souligné M. Riahi.

Côté production, l'une des filiales de Banijay Group, le concepteur italien de spectacles Balich Wonder Studios, va "produire des cérémonies" du Mondial.

Côté jeux, une année de Coupe du monde est traditionnellement marquée par "un afflux d'inscriptions" aux services de paris en ligne.

Pour autant, les retombées financières sont "difficiles à quantifier", à cause de la "volatilité des résultats" sportifs, a tempéré le responsable.

Une nouvelle fois, c'est l'activité jeux et paris qui a tiré les performances de Banijay Group au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 13,7% en données publiées, à 433,1 millions d'euros.

A l'inverse, celui de l'activité de production de contenus audiovisuels baisse de 11,7%, à 502,2 millions d'euros. Mais selon Banijay Group, ce recul est lié à un phénomène de "saisonnalité" car les livraisons de contenus sont "attendues davantage sur la seconde partie de l'année".

La société a récemment réalisé deux grosses opérations, dans le but de peser plus lourd à l'international dans ses différentes activités.

Dans le secteur des jeux et paris, Banijay Group a finalisé fin avril l'acquisition de l'opérateur Tipico, qui s'ajoute ainsi à Betclic. Dans le secteur audiovisuel, il a annoncé début mars son alliance avec le groupe anglais All3Media.