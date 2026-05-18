La dérogation des Etats-Unis pour l'achat de pétrole russe va être prolongée

Le drapeau russe flotte sur l'ambassade de Russie à Washington
Le département américain du Trésor a décidé de prolonger la dérogation aux sanctions concernant le pétrole russe transporté par voie maritime, qui avait expiré samedi, plusieurs pays ayant demandé un délai supplémentaire, a déclaré lundi une source proche du dossier.
La dérogation restera en vigueur pendant 30 jours supplémentaires, selon cette source.
Washington a accordé une dérogation pour l'achat, malgré les sanctions américaines, de pétrole et produits pétroliers russes bloqués en mer, une mesure visant à stabiliser les marchés énergétiques mondiaux perturbés par la guerre en Iran.
(Reportage David Lawder; rédigé par Makini Brice; version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer