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La dérogation des Etats-Unis pour l'achat de pétrole russe va être prolongée
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 18:49

Le drapeau russe flotte sur l'ambassade de Russie à Washington

Le drapeau russe flotte sur l'ambassade de Russie à Washington

Le département américain ​du Trésor a décidé de prolonger la dérogation aux ​sanctions concernant le pétrole russe ​transporté par voie ⁠maritime, qui avait expiré ‌samedi, plusieurs pays ayant demandé un délai ​supplémentaire, ‌a déclaré lundi une ⁠source proche du dossier.

La dérogation restera en vigueur ⁠pendant 30 ‌jours supplémentaires, selon cette ⁠source.

Washington a accordé ‌une dérogation pour ⁠l'achat, malgré les sanctions ⁠américaines, de ‌pétrole et produits pétroliers ​russes bloqués ‌en mer, une mesure visant à stabiliser ​les marchés énergétiques mondiaux perturbés ⁠par la guerre en Iran.

(Reportage David Lawder; rédigé par Makini Brice; version française Augustin Turpin, édité par ​Tangi Salaün)

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1 commentaire

  • 19:00

    Après cette nouvelle faveur de POTUS, Poutine a distribué de nombreux "bon-points" à son "agent orange à la Maison-Blanche". À ce rythme le petit Donald aura bientôt droit à de nombreuses images à coller sur son album...

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