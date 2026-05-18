La dérogation des Etats-Unis pour l'achat de pétrole russe va être prolongée

Le drapeau russe flotte sur l'ambassade de Russie à Washington

Le département américain ​du Trésor a décidé de prolonger la dérogation aux ​sanctions concernant le pétrole russe ​transporté par voie ⁠maritime, qui avait expiré ‌samedi, plusieurs pays ayant demandé un délai ​supplémentaire, ‌a déclaré lundi une ⁠source proche du dossier.

La dérogation restera en vigueur ⁠pendant 30 ‌jours supplémentaires, selon cette ⁠source.

Washington a accordé ‌une dérogation pour ⁠l'achat, malgré les sanctions ⁠américaines, de ‌pétrole et produits pétroliers ​russes bloqués ‌en mer, une mesure visant à stabiliser ​les marchés énergétiques mondiaux perturbés ⁠par la guerre en Iran.

(Reportage David Lawder; rédigé par Makini Brice; version française Augustin Turpin, édité par ​Tangi Salaün)