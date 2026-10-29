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Sogeclair : CA T3 - Une transition qui se poursuit / Opinion: Achat / Objectif: 36 € vs 37,9 € / Potentiel: +29,6%
information fournie par GreenSome Finance 29/10/2026 à 10:18

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En résumé

Sogeclair publie un T3 encore contrasté, marqué comme attendu par le ralentissement de l'Engineering et une croissance moins soutenue des Équipements. Les Composites, l'Aircraft Interiors et le Ferroviaire confirment néanmoins leur potentiel. La sortie des activités Airbus constitue une étape majeure dans la transformation du groupe et devrait permettre une amélioration structurelle de sa rentabilité dès 2027.

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27,800 EUR Euronext Paris 0,00%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 10:18:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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