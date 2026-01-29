Sogeclair - CA 2025 : L'Engineering donne de la visibilité / Achat - Obj. 36,4 € vs 32,8 € - Pot. +21%

Secteur : Services d'appuis professionnels
Marché : Euronext Growth
Capitalisation : 96,5 M€
Cours : 30,1 €
Objectif de cours : 36,4 € vs 32,8 €
Opinion : ACHAT
Potentiel : +21%
CA 2025 + Contact : L'Engineering donne de la visibilité
Secteur : Services d'appuis professionnels
Marché : Euronext Growth
Capitalisation : 96,5 M€
Cours : 30,1 €
Objectif de cours : 36,4 € vs 32,8 €
Opinion : ACHAT
Potentiel : +21%
CA 2025 + Contact : L'Engineering donne de la visibilité
|28,600 EUR
|Euronext Paris
|-4,98%
Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 29/01/2026 à 10:02:08.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
En mars 2024, les données de 36,8 millions de demandeurs d'emploi ont été piratées dans les bases de données de l’opérateur public. France Travail a été condamné par la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) à une amende de cinq millions d'euros après ... Lire la suite
Déforestation, surpêche, recul réglementaire : la biodiversité subit déjà des pressions majeures tandis que certaines politiques freinent la transition. Malgré ce contexte, entreprises et finance poursuivent leurs engagements environnementaux. Le point sur les ... Lire la suite
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC . * MICROSOFT
"Pour 84% des Français, consommer, c'est soutenir l'économie locale et les producteurs", selon une étude. Si les Français, effarouchés par l'instabilité politique et les tensions internationales, ne sont pas très portés sur la consommation en ce moment, ils portent ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer