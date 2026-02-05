"Software-mageddon" incite les investisseurs à chasser les bonnes affaires mais à se méfier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'indice S&P 500 des logiciels en baisse de 13 % au cours de la semaine écoulée

*

La chute intervient alors que les valeurs technologiques sont délaissées au profit d'autres secteurs

*

Certains investisseurs procèdent à des achats modestes mais restent prudents

(Ajout des performances des entreprises européennes au paragraphe 4) par Lewis Krauskopf et Suzanne McGee

Le "Software-mageddon" de Wall Street a fait boule de neige . Aujourd'hui, les investisseurs se demandent s'il est temps de s'intéresser aux actions en perte de vitesse. Les retombées pour le secteur des logiciels, qui comprend une poignée d'actions emblématiques du récent marché haussier, reflètent l'anxiété croissante face aux perturbations potentielles causées par l'intelligence artificielle, alors que les investisseurs divisent de plus en plus le secteur en gagnants et en perdants perçus. La volatilité s'explique également par le fait que les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres secteurs du marché qui sont restés à la traîne ces dernières années, tandis que les investisseurs attendent les mises à jour trimestrielles au cœur de la saison des résultats des entreprises, qui pourraient ébranler encore davantage les prix des actifs.

"Le repli, qui a sans doute commencé au dernier trimestre, est la manifestation d'une prise de conscience du pouvoir perturbateur de l'IA...", a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management, à Santa Monica, en Californie. "Il s'agit peut-être d'une réaction excessive, mais la menace est réelle et les valorisations doivent en tenir compte."

Les actions des sociétés européennes de services professionnels en perte de vitesse, telles que LSEG LSEG.L et RELX REL.L , étaient en hausse jeudi, signe que la déroute s'atténuait. Ces deux sociétés sont toujours en baisse d'au moins 9 % cette semaine. L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de 13 % au cours de la semaine écoulée, perdant plus de 800 milliards de dollars de capitalisation boursière dans l'intervalle, sous l'effet de la chute brutale de sociétés telles qu'Intuit INTU.O , ServiceNow NOW.N et Oracle

ORCL.N . Par rapport à l'ensemble du S&P 500 .SPX , le groupe de logiciels a enregistré mardi sa pire performance sur trois mois depuis mai 2002, lors de l'éclatement de la bulle Internet, selon les stratèges en actions d'Evercore ISI. Ces fortes baisses ont déclenché des signaux techniques qui pourraient indiquer un creux au moins temporaire pour le groupe, et certains gestionnaires de portefeuilles ont procédé à des achats modestes sur les titres battus en brèche. Les investisseurs ont toutefois hésité à déclarer le signal de fin de crise.

"Il y a une certaine valeur à long terme dans ces noms et ils arrivent à un point où je pense qu'ils sont plus attractifs", a déclaré Jake Seltz, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments à Minneapolis, qui a ajouté "à la marge" à certains titres, y compris ServiceNow et Monday.com

MNDY.O , au cours des derniers mois. M. Seltz a déclaré qu'il attendait des catalyseurs pour acheter plus agressivement, tels que des sociétés de logiciels déclarant des revenus importants liés aux produits d'intelligence artificielle ou davantage d'annonces de la part d'entreprises clientes indiquant qu'elles déploient de tels logiciels.

SE DÉTOURNER DES VALEURS TECHNOLOGIQUES

Les craintes concernant les implications d'un nouvel outil du modèle de langage large Claude d'Anthropic ont déclenché le dernier accès de volatilité, qui a été aggravé par des rapports de bénéfices décevants, y compris du géant du logiciel Microsoft

MSFT.O . L'indice S&P 500 des logiciels a baissé d'environ 25 % depuis son récent pic de la fin octobre - une période au cours de laquelle le S&P 500 a peu varié. Les traders d'options ont montré un manque d'appétit pour racheter les noms des logiciels en difficulté.

"C'est le malheur des logiciels", a déclaré Art Hogan, stratège en chef chez B Riley Wealth. Les fortes baisses des valeurs logicielles interviennent également dans le cadre d'une rotation plus large du marché au détriment des valeurs technologiques et au profit de valeurs décotées et de qualité dans d'autres secteurs, tels que les biens de consommation de base, l'énergie et les produits industriels, qui jusqu'à récemment avaient été moins favorisés que les valeurs technologiques au cours du marché haussier qui a débuté en octobre 2022.

"La bonne raison de vendre ces sociétés coûteuses est qu'il existe d'autres opportunités dans des sociétés mieux valorisées et qui ont plus de marge de manœuvre, et non parce que vous paniquez à l'idée d'un effondrement des sociétés de logiciels et de technologies", a déclaré Jim Masturzo, directeur des investissements chez Research Affiliates.

CHERCHER DE LA VALEUR APRÈS LA CHUTE La question de savoir si cette valeur se trouve maintenant dans les logiciels est le débat auquel sont confrontés les investisseurs. Intuit, ServiceNow et Salesforce CRM.N figurent parmi les sociétés qui ont le plus baissé depuis le début de l'année. Microsoft est la plus mauvaise performance de l'année parmi les sept grandes capitalisations boursières. D'autres baisses importantes ont été enregistrées cette semaine, notamment celle de la société de technologie et de contenu Thomson Reuters TRI.TO , qui possède la base de données juridiques Westlaw et l'agence de presse Reuters.

L'effondrement des logiciels signifiait que le groupe semblait survendu d'un point de vue technique, suggérant qu'il était proche "au moins d'un plancher à court terme", a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital en Caroline du Sud. Sa société a acheté quelques actions de ServiceNow et de Microsoft ces derniers jours.

Bien qu'il ne cherche pas à "miser sur les logiciels", "je pense qu'ils commencent à présenter de la valeur", a déclaré M. Todd. "Je ne pense pas que le remplacement complet de l'infrastructure logicielle existante par une solution d'IA dans ces situations soit réaliste."

Brad Conger, directeur des investissements chez Hirtle, Callaghan & Co, a déclaré qu'il avait commencé à réfléchir à des achats potentiels d'actions, notamment SAP SAPG.DE , Adobe

ADBE.O et Intuit, qui ont été durement touchées par la chute des cours. "On pourrait dire qu'elles ont besoin d'un rebond."

Mais il ajoute qu'il n'est pas encore prêt à devenir acheteur aux niveaux actuels car il n'est pas "certain qu'ils aient atteint un niveau où la pire menace est prise en compte."

Pour certains investisseurs, les retombées sont similaires aux baisses rapides précipitées l'année dernière par l'émergence du modèle d'IA à bas prix Deepseek, qui a soulevé des questions sur l'écosystème financier de l'IA.

"Nous commençons à avoir une meilleure idée des capacités de l'IA, le marché procède à une réévaluation, signalant une moindre confiance dans la croissance future des ventes de logiciels dans un monde axé sur l'IA", a déclaré Rene Reyna, responsable de la stratégie des produits thématiques et spécialisés chez Invesco. "Est-ce exagéré? Nous ne pouvons pas encore le dire. Mais la vente peut engendrer plus de vente."