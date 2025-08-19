SoftBank se porte au secours d'Intel avec un investissement de $2 mds

(Actaulisé avec précisions et contexte)

Intel INTC.O va recevoir une injection de capital de deux milliards de dollars (1,72 milliard d'euros) de la part de SoftBank Group 9984.T , un vote de confiance majeur pour le fabricant américain de semi-conducteurs engagé dans un vaste plan de redressement.

La prise de participation, annoncée lundi soir par les deux groupes, constitue un soutien vital pour Intel, autrefois leader incontesté, mais dont des années de mauvaise gestion l'ont conduit à rater le virage vers le marché en forte croissance des puces pour l’intelligence artificielle (IA).

L'opération fera de SoftBank l’un des dix principaux actionnaires d’Intel.

"L’investissement de SoftBank est utile mais ce n’est pas ce qui va vraiment faire bouger les choses pour Intel", observe Amir Anvarzadeh, stratège actions japonaises chez Asymmetric Advisors.

"C’est surtout pour entretenir cette très bonne relation qu’il a avec Donald Trump", ajoute-t-il, en référence au directeur général de SoftBank, Masayoshi Son.

L’accord fait suite à des informations de presse selon lesquelles le gouvernement américain pourrait prendre une participation dans Intel.

Plus tôt ce mois-ci, le président américain Donald Trump a appelé à la démission du directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, en raison de ses investissements dans plusieurs sociétés chinoises, dont certaines liées à l'armée.

Lip-Bu Tan a été reçu ensuite par Donald Trump à la Maison blanche pour une discussion qualifiée de "très intéressante" par le président américain.

La prise de participation de Softbank dans Intel intervient alors que Tokyo a annoncé le mois dernier un plan d’investissement de 550 milliards de dollars aux États-Unis dans le cadre d’un accord commercial avec Washington.

Une source gouvernementale japonaise proche des négociations a indiqué que l'investissement dans Intel ne faisait pas partie de ce plan.

La décision de SoftBank d’investir dans Intel n’est pas liée à Donald Trump, a par ailleurs déclaré à Reuters une source proche du dossier. La Maison blanche n’a pas réagi dans l’immédiat à une demande de commentaire.

"Cet investissement stratégique reflète notre conviction que la fabrication et l'offre de semi-conducteurs avancés vont continuer à se développer aux États-Unis, Intel jouant un rôle essentiel", a déclaré dans un communiqué Masayoshi Son.

MULTIPLES DÉFIS

Dans le cadre de l'accord, Softbank va acquérir des actions du fabricant américain de semi-conducteurs au montant unitaire de 23 dollars, soit une légère décote par rapport au cours de clôture de lundi, qui était de 23,66 dollars.

L'investissement de SoftBank prendra la forme d’une émission d’actions ordinaires par Intel et représentera, sur la base de la capitalisation boursière du groupe américain à la clôture lundi, une participation légèrement inférieure à 2%, a indiqué un porte-parole d’Intel.

La société japonaise deviendrait ainsi le sixième plus grand investisseur dans Intel, selon les données du LSEG.

A la Bourse de Tokyo, SoftBank a chuté de 4% mardi à la suite de l'annonce, tandis qu'Intel, coté à New York, progressait de plus de 5% dans les échanges électroniques.

Le groupe japonais se limitera à une prise de participation au capital d’Intel et ne cherchera pas à obtenir un siège au conseil d’administration, ni à acheter des puces Intel, a déclaré une source proche du dossier.

En 2024, Intel a accusé une perte annuelle de 18,8 milliards de dollars, sa première perte depuis 1986, alors que l’entreprise fait face à de multiples défis.

Son rival de longue date, AMD AMD.O , a gagné des parts de marché dans le segment clé des semi-conducteurs pour ordinateurs personnels et serveurs d’Intel, tandis que le projet ambitieux d’Intel pour un service de fabrication de puces concurrent de TSMC 2330.TW n’a pas décollé.

L’entreprise américaine envisage désormais un changement significatif dans son activité de fabrication de puces sous contrat afin de séduire de grands clients, a rapporté Reuters le mois dernier, ce qui représenterait un virage stratégique potentiellement coûteux.

Intel n'a par ailleurs pratiquement aucun point d'ancrage dans le secteur en plein essor des puces d'intelligence artificielle, dominé par Nvidia NVDA.O .

Interrogé par Reuters, SoftBank n'a pas souhaité donner plus de détails sur l'investissement dans Intel.

Lip-Bu Tan, un vétéran de l'industrie des semi-conducteurs qui a été membre du conseil d'administration de Softbank jusqu'en 2022, a remercié Masayoshi Son pour "la confiance qu'il a placée en Intel avec cet investissement".

(Angela Christy, Jaspreet Singh, Max Cherney, Anton Bridge, Ankur Banerjee; version française Jean Terzian et Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)