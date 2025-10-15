ASML: bénéfice net stable, prévoit une baisse des ventes en Chine

Cette photographie montre des écrans affichant le logo du groupe néerlandais Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML), à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 9 septembre 2025. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le géant technologique néerlandais ASML a publié mercredi un bénéfice net stable au troisième trimestre en glissement annuel et a annoncé s'attendre à une baisse significative de ses ventes en Chine l'année prochaine.

Les investisseurs semblaient voir le verre à moitié plein : le titre d'ASML a fini en hausse de plus de 3% à la fermeture de la Bourse d'Amsterdam, porté par les solides ventes et commandes pour ses machines de production de puces de pointe.

L'entreprise se trouve au coeur de tensions croissantes entre l'Occident et la Chine. Les Etats-Unis et les Pays-Bas ont imposé des restrictions à l'exportation de certaines machines, de crainte qu'elles ne soient utilisées à des fins militaires.

"Nous prévoyons une baisse significative de la demande des clients chinois, et donc de notre chiffre d'affaires net total en Chine en 2026, par rapport à notre très forte activité dans ce pays en 2024 et 2025", a déclaré le directeur général d'ASML, Christophe Fouquet, dans un communiqué.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 2,125 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 2,077 milliards d'euros au troisième trimestre de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre 2025 s'est établi à 7,5 milliards d'euros. ASML tablait sur un chiffre compris entre 7,4 et 7,9 milliards d'euros.

"Notre chiffre d'affaires net total au troisième trimestre (...) est conforme aux prévisions, reflétant un bon trimestre pour ASML", a indiqué M. Fouquet.

En juillet, l'entreprise avait averti que les tensions géopolitiques et commerciales avaient assombri ses perspectives de croissance à court terme.

ASML avait alors déclaré ne pas pouvoir garantir un résultat positif en 2026.

Mais mercredi, M. Fouquet a affirmé que l'entreprise ne s'attend pas à ce que "le chiffre d'affaires net total de 2026 soit inférieur à celui de 2025".

ASML donnera plus de détails sur ses perspectives pour l'année prochaine en janvier, a-t-il ajouté.

"Je pense que nous avons bénéficié d'un flot de nouvelles positives ces derniers mois, ce qui a contribué à atténuer certaines des incertitudes évoquées au trimestre dernier", a observé M. Fouquet.

Le directeur général a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 9,2 et 9,8 milliards d'euros au quatrième trimestre.

Pour l'ensemble de l'année 2025, l'entreprise prévoit une hausse de 15% de son chiffre d'affaires net total.

Les commandes nettes, chiffre le plus surveillé par les marchés, se sont élevées à 5,4 milliards d'euros, contre 5,5 milliards au deuxième trimestre.

- Champ de bataille géopolitique -

Selon le site web d'ASML, les ventes en Chine ont représenté 42% de l'activité globale de l'entreprise au troisième trimestre, contre 27% au deuxième trimestre.

"Nous avons connu un cycle très intense en Chine, en particulier au cours des deux dernières années", a déclaré Roger Dassen, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs.

"Nos prévisions et la visibilité dont nous disposons actuellement indiquent que l'année prochaine, nous reviendrons à une activité plus raisonnable", a ajouté M. Dassen.

À plus long terme, ASML estime que l'expansion rapide du marché de l'IA portera son chiffre d'affaires annuel entre 44 et 60 milliards d'euros d'ici 2030.

ASML est un rouage essentiel de l'économie mondiale, car les semi-conducteurs fabriqués avec ses outils alimentent tout, des smartphones aux missiles.

La semaine dernière, un rapport d'une commission du Congrès américain a indiqué que cinq entreprises, dont ASML, avaient vendu pour 38 milliards de dollars de technologies essentielles à la Chine en 2024, notamment à des entreprises considérées comme des menaces pour la sécurité nationale des États-Unis.

"La Chine s'efforce de toutes ses forces de bâtir une industrie nationale de fabrication de semi-conducteurs autosuffisante", indique le rapport.

Plus tôt cette semaine, les tensions liées aux puces électroniques se sont intensifiées entre la Chine et les Pays-Bas après que le gouvernement néerlandais a pris le contrôle d'un fabricant chinois.

Les autorités néerlandaises ont invoqué une loi sur la disponibilité des biens pour prendre le contrôle de Nexperia, invoquant des préoccupations de sécurité nationale.

Cela signifie que l'entreprise, basée à Nimègue (dans l'est des Pays-Bas), peut poursuivre sa production, mais le gouvernement néerlandais peut bloquer ou annuler ses décisions.