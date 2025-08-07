SoftBank renoue avec le bénéfice au T1 avec l'enthousiasme pour les valeurs de la tech

Le conglomérat technologique japonais SoftBank 9984.T a annoncé jeudi un bénéfice net de 2,87 milliards de dollars (2,46 milliards d'euros) au premier trimestre, porté par les gains réalisés sur ses principaux investissements cotés via son portefeuille Vision Funds.

Ce résultat devrait être bien accueilli par les investisseurs, alors que SoftBank est engagé dans une vague d'investissements depuis le lancement de Vision Funds en 2017 et 2019, cette fois avec des investissements massifs dans des entreprises d'intelligence artificielle (IA).

Les investisseurs et les analystes attendent des précisions sur le mode de financement de ces investissements, le calendrier des retours attendus et d’éventuelles cessions d’actifs pour soutenir les nouveaux projets.

Les conditions de marché favorables aux entreprises technologiques au cours du trimestre ont augmenté la valorisation des participations de SoftBank dans les startups, ce qui pourrait ouvrir la voie à des opportunités de monétisation en vue de nouveaux investissements.

Les Vision Funds de SoftBank détiennent pour 45 milliards de dollars d'entreprises en phase avancée, prêtes à entrer en Bourse, contre 36 milliards à la fin mars.

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 421,8 milliards de yens (2,46 milliards d'euros) pour le trimestre avril-juin.

Ce résultat est à comparer à une perte nette de 174,3 milliards de yens pour la même période de l'année précédente et aux attentes des analystes de 127,6 milliards de yens, selon les données LSEG.

Le Vision Fund a dégagé un gain d’investissement de 726,8 milliards de yens, dont environ la moitié provient de la hausse du titre du groupe sud-coréen du e-commerce Coupang CPNG.N au cours du trimestre.

FRÉNÉSIE D'INVESTISSEMENTS DANS L'IA

SoftBank mène un tour de table de 40 milliards de dollars pour le créateur de ChatGPT, OpenAI. Le groupe dispose jusqu’à la fin de l’année pour financer sa part de 22,5 milliards de dollars, le reste ayant déjà été souscrit, selon une source proche du dossier.

SoftBank pilote également le financement du projet Stargate, un projet de 500 milliards de dollars pour développer des centres de données aux États-Unis, dans le but de devenir un "organisateur de l'industrie", selon son fondateur Masayoshi Son.

En juillet, SoftBank a levé 4,8 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans T-Mobile TMUS.O .

Toutefois, les performances du groupe en matière de sortie d'investissements et de distribution de bénéfices ont été inégales ces derniers temps.

Les Vision Funds n’ont généré que 5 milliards de dollars de gains sur un capital total engagé de 172,2 milliards à fin juin.

(Anton Bridge et Krystal Hu, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)