SoftBank mise de plus en plus sur l'IA et les actifs en semi-conducteurs

SoftBank 9984.T a annoncé mardi un investissement de 2 milliards de dollars dans Intel INTC.O qui s'ajoutera au pari ambitieux de l'investisseur technologique japonais sur l'intelligence artificielle et l'industrie des puces.

Voici les principaux investissements dans l'IA que SoftBank a annoncés jusqu'à présent.

INTEL

Le 18août, SoftBank a annoncé un investissement en actions de 2 milliards de dollars dans Intel INTC.O , déclarant que l'accordreflétait sa conviction que la fabrication et l'approvisionnement en puces se développeraient davantage aux États-Unis et que l'entreprise américaine jouerait un rôle essentiel.

STARGATE

Stargate est une coentreprise entre SoftBank, OpenAI, le créateur de ChatGPT, et Oracle ORCL.N . Le président américain Donald Trump a annoncé le projet en janvier , en précisant que les entreprises investiraient jusqu'à 500 milliards de dollars.

Le 7août, le directeur financier de SoftBank, Yoshimitsu Goto, a déclaré que le projet, dont SoftBank dirige le financement,avait été retardé par des négociations plus longues que prévu avec d'autres parties et par desdécisions concernant les sites.

M. Goto a déclaré à l'époque que SoftBank restait fidèle à son objectif de construire des centres de données d'une valeur de 500 milliards de dollars en quatre ans et que les banques impliquées dans le financement du projet, notamment les"mégabanques" japonaises et les principaux prêteurs américains, avaient manifesté un intérêt positif pour le projet.

SoftBank n'a pas encore donné de détails sur le type de rendement que son financement du projet Stargate pourrait générer. L'ampleur des investissements de tiers déterminera les autres outils de financement, tels que les prêts bancaires et l'émission de titres de créance, que SoftBank pourrait être amenée à déployer.

Le 18août, la société taïwanaise Foxconn 2317.TW a déclaré qu'elleprévoyait de fabriquer des équipements pour centres de données avec SoftBank dans l'ancienne usine de véhicules électriques de la société taïwanaise dans l'Ohio, dans le cadre du projet Stargate.

OPENAI

SoftBank dirige un cycle de financement de 40 milliards de dollars pour OpenAI. Elle a jusqu'à la fin de 2025 pour financer sa part de 22,5 milliards de dollars, bien que le reste ait été souscrit , selon une source familière avec le sujet.

PERPLEXITY AI

La startup , créée il y a trois ans, qui exploite un moteur de recherche alimenté par l'IA, a levé jusqu'à présent environ 1 milliard de dollars de fonds auprès d'investisseurs tels que Nvidia et SoftBank. Sa dernière évaluation était de 14 milliards de dollars.

INFORMATIQUE AMPÈRE

SoftBank a annoncé un accord de 6,5 milliards de dollars en mars pour acquérir Ampere Computing, une startup américaine de conception de puces fondée par l'ancien président d'Intel.

Ampere fabrique des puces pour unitéscentrales de traitement de données basées sur l'architecture informatique d'Arm Holdings

ARM.O , détenue majoritairement par SoftBank, qui sont utilisées par des entreprises telles qu'Oracle dans leur infrastructure d'informatique en nuage.

GRAPHCORE

En 2024, SoftBank a acheté le fabricant britannique de puces d'IA pour un montant non divulgué.

Autrefois présenté comme un rival de Nvidia, Graphcore a eu du mal à obtenir les investissements nécessaires pour être compétitif.

ARM HOLDINGS

Le concepteur de puces britannique détenu par SoftBank est entré en bourse en 2023, avec une valorisation de 54,5 milliards de dollars.

SoftBank détient toujours la majorité de la société.

Les appareils basés sur ARM équipent presque tous les smartphones dans le monde et les puces de serveur basées sur sa propriété intellectuelle ont fait des percées significatives sur le marché des centres de données .

Dans le cadre d'un vaste plan visant à accroître ses activités, Arm a cherché à étendre au-delà de la fourniture de la propriété intellectuelle de puces cruciales pour construire ses propres conceptions complètes.

NVIDIA

SoftBank détenait environ 5 % de Nvidia NVDA.O jusqu'à ce qu'elle vende sa participation en 2019, avant que ChatGPT ne suscite un regain d'intérêt pour l'IA à la fin de l'année 2022.

Elle a de nouveau augmenté sa participation et détenait des actions Nvidia d'une valeur d'environ 4,8 milliards de dollars à la fin du mois de juin de cette année, selon un dépôt auprès de la SEC.