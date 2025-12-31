SoftBank investit 41 milliards de dollars dans OpenAI, renforçant ainsi son pari sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre et des paragraphes 1 et 4 avec la déclaration de SoftBank) par Krystal Hu

SoftBank Group 9984.T a déclaré avoir finalisé un investissement de 41 milliards de dollars dans OpenAI, l'un des plus importants tours de financement privé jamais réalisés, qui donnerait à l'entreprise japonaise une participation d'environ 11 % dans le fabricant de ChatGPT.

Le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, a fait un pari " all in" sur OpenAI et augmente les investissements dans l'intelligence artificielle et l'infrastructure connexe, dans l'espoir de tirer parti de la demande croissante de capacité informatique qui sous-tend les applications d'IA.

L'achèvement du dernier cycle de financement d'OpenAI intervient quelques jours après que SoftBank a dévoilé un accord pour acheter l'investisseur en infrastructure numérique DigitalBridge Group DBRG.N dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars.

Mercredi, SoftBank a déclaré avoir réalisé un investissement supplémentaire de 22,5 milliards de dollars dans OpenAI, après avoir investi 7,5 milliards de dollars en avril. OpenAI a également reçu un co-investissement syndiqué d'autres bailleurs de fonds d'une valeur de 11 milliards de dollars, a ajouté SoftBank.

En mars, SoftBank a accepté d'investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans une filiale à but lucratif d'OpenAI, le financement étant structuré comme une combinaison de capital direct et de co-investissement syndiqué d'autres bailleurs de fonds.

L'accord valorise OpenAI à environ 300 milliards de dollars sur une base post-money, mais une vente secondaire d'actions réalisée en octobre a valorisé l'entreprise à environ 500 milliards de dollars, selon les données de Pitchbook.

CNBC a rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée.

L'IA est devenue l'axe central des marchés technologiques mondiaux cette année, entraînant une vague d'investissements de la part des plus grandes entreprises du monde et redéfinissant les attentes des investisseurs.

OpenAI s'est imposée comme un pilier central de cette poussée des dépenses d'IA à l'échelle de l'industrie.

Le fabricant de ChatGPT, Oracle ORCL.N et d'autres parties prenantes ont planifié un projet baptisé "Stargate", une vaste initiative pluriannuelle de centres de données visant à soutenir les modèles d'IA de la prochaine génération, avec le soutien d'investisseurs majeurs, dont SoftBank.