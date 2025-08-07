SoftBank Group enregistre des bénéfices au premier trimestre, le calendrier de Stargate est retardé

Des conditions de marché favorables stimulent les gains du Vision Fund

Le déploiement du projet de centre de données Stargate est légèrement retardé

SoftBank a levé 7,8 milliards de dollars grâce à la vente d'actions T-Mobile

L'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T a enregistré jeudi un bénéfice net de 2,87 milliards de dollars au premier trimestre, grâce aux gains réalisés par les plus grands investissements cotés de son portefeuille Vision Fund.

Le résultat sera probablement bien accueilli par les investisseurs alors que SoftBank poursuit sa plus grande frénésie de dépenses depuis le lancement de ses fonds Vision en 2017 et 2019, réalisant cette fois des investissements mammouths dans des sociétés d'intelligence artificielle.

Les investisseurs et les analystes attendent des mises à jour sur le calendrier de matérialisation des rendements et sur la mesure dans laquelle les actifs seront monétisés pour financer les nouveaux projets.

Le projet Stargate - un plan de 500 milliards de dollars pour développer des centres de données aux États-Unis pour lequel SoftBank dirige le financement - a été retardé par des négociations plus longues que prévu avec d'autres parties et par le choix des sites, a déclaré le directeur financier Yoshimitsu Goto lors d'une réunion d'information à Tokyo.

"Cela prend un peu plus de temps que notre calendrier initial, mais je veux accélérer le rythme", a déclaré Yoshimitsu Goto.

SoftBank a identifié des sites à travers les États-Unis et plusieurs d'entre eux sont en cours de construction, a déclaré Yoshimitsu Goto, mais il a refusé de fournir des détails sur le calendrier ou l'ordre dans lequel les sites seraient construits.

Les conditions favorables du marché pour les entreprises technologiques au cours du trimestre ont augmenté les évaluations de l'ensemble des participations de SoftBank dans les startups, ce qui pourrait alimenter les opportunités de monétisation qui peuvent être dirigées vers de nouveaux investissements.

Les Vision Funds de SoftBank détiennent pour 45 milliards de dollars d'entreprises en phase avancée de développement prêtes à être cotées en bourse, contre 36 milliards de dollars à la fin du mois de mars, bien que cette augmentation provienne en grande partie des 7,5 milliards de dollars supplémentaires que le Vision Fund 2 a investis dans OpenAI au mois de juin.

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 421,8 milliards de yens (2,87 milliards de dollars) pour le trimestre avril-juin.

Ce résultat est à comparer à une perte nette de 174,3 milliards de yens pour la même période de l'année précédente et à l'estimation moyenne du bénéfice de 127,6 milliards de yens compilée par LSEG auprès de trois analystes.

L'unité Vision Fund a enregistré un gain d'investissement de 726,8 milliards de yens (4,94 milliards de yens), dont la moitié environ provient d'une augmentation du prix de l'action de la société sud-coréenne de commerce électronique Coupang CPNG.N au cours du trimestre.

INVESTISSEMENTS DANS LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

SoftBank dirige un cycle de financement de 40 milliards de dollars pour OpenAI, le fabricant de ChatGPT. SoftBank a jusqu'à la fin de l'année pour financer sa part de 22,5 milliards de dollars , bien que le reste ait été souscrit, selon une source familière avec le sujet.

L'investissement dans OpenAI et le projet Stargate s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par SoftBank pour se positionner en tant qu'"organisateur de l'industrie ", comme l'a déclaré son fondateur Masayoshi Son en juin.

En ce qui concerne Stargate, SoftBank reste fidèle à son objectif de construire des centres de données d'une valeur de 500 milliards de dollars en quatre ans et les banques impliquées dans le financement du projet, notamment les "mégabanques" japonaises et les grandes banques américaines, ont manifesté un intérêt positif pour le projet, a déclaré Yoshimitsu Goto.

SoftBank n'a pas encore donné de détails sur le type de rendement que son financement du projet Stargate pourrait générer. L'ampleur des investissements de tiers déterminera les autres outils de financement, tels que les prêts bancaires et l'émission de titres de créance, que SoftBank pourrait être amenée à déployer.

SoftBank a levé 7,8 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans T-Mobile TMUS.O en juin et en août, a déclaré Yoshimitsu Goto.

Toutefois, les performances de SoftBank en matière de sortie d'investissements et de distribution de bénéfices ont été inégales ces derniers temps. Les Vision Funds ont réalisé un gain d'investissement cumulé de seulement 5 milliards de dollars sur un capital total engagé de 172,2 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

