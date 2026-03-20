SoftBank et AEP prévoient un vaste campus de centres de données d'IA alimentés au gaz dans l'Ohio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les responsables affirment que le projet renforce la position des États-Unis dans la course à l'IA

* Le Japon va investir plus de 33 milliards de dollars

* Nouveau modèle potentiel pour le boom de la construction de centres de données

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(Ajout de citations d'un avocat spécialisé dans l'énergie et de défenseurs de l'environnement, détails dans l'ensemble de l'article) par Timothy Gardner et Laila Kearney

Le ministère américain de l'Énergie a annoncé vendredi un partenariat entre le groupe japonais SoftBank 9434.T et la compagnie d'électricité AEP

AEP.O pour la construction d'une centrale électrique au gaz colossale et d'un centre de données sur un terrain fédéral dans l'Ohio.

L'accord, qui impliquerait la construction d'un entrepôt de serveurs d'intelligence artificielle de 10 gigawatts, fait partie d'un accord commercial plus large entre Washington et Tokyo. SB Energy, une unité de SoftBank, prévoit de connecter une centrale à gaz de 9,2 gigawatts au réseau local et d'alimenter le nouveau centre de données sur le site fédéral de Portsmouth, dans le comté de Pike, dans l'Ohio.

S'ils sont construits, la centrale à gaz et le centre de données seront parmi les plus grands au monde. Un gigawatt peut alimenter près d'un million de foyers.

Pendant la guerre froide, les États-Unis ont produit à Portsmouth de l'uranium enrichi destiné à la fabrication d'armes. Des milliards de dollars ont été dépensés pour décontaminer le site et ses centaines de bâtiments.

Le partenariat public-privé comprend un financement de 33,3 milliards de dollars de la part du Japon, a indiqué le ministère de l'Énergie. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un accord commercial conclu entre les États-Unis et le Japon en octobre . Les deux pays se sont engagés à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis dans l'énergie nucléaire, les minerais de terres rares et d'autres projets, afin de réduire la domination de la Chine dans le domaine des composants électroniques .

"Grâce à cet accord commercial historique, nous réindustrialisons le pays par le biais de projets essentiels tels que ce projet énergétique de 33 milliards de dollars", a déclaré le secrétaire d'État au commerce, Howard Lutnick.

L'annonce de vendredi indique également que SB Energy investit 4,2 milliards de dollars avec AEP Ohio pour moderniser et construire des lignes de transmission dans le sud de l'Ohio.

Masayoshi Son, président-directeur général de SoftBank Group Corp, a déclaré que l'accord renforçait le leadership des États-Unis en matière d'intelligence artificielle et contribuait à garantir la capacité énergétique et informatique.

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré que le gouvernement américain "tire parti de ses actifs - comme nos terres fédérales - pour augmenter la production d'énergie, créer des emplois et faire en sorte que les États-Unis gagnent la course à l'intelligence artificielle".

FACTURES D'ÉLECTRICITÉ

La Maison-Blanche, le secteur technologique et les industries de l'énergie cherchent à apaiser les craintes selon lesquelles la construction de centres de données pour répondre à la demande en matière d'IA entraînera une hausse des tarifs d'électricité pour les particuliers et les entreprises.

Selon Ari Peskoe, avocat spécialiste de l'énergie et professeur à Harvard, les compagnies d'électricité ont largement facturé aux ménages et aux petites entreprises les dépenses d'électricité liées à la desserte des centres de données.

L'accord conclu dans l'Ohio pourrait constituer une solution, au moins partielle, au problème du paiement par le public de centres de données coûteux qui profitent en fin de compte à de riches entreprises technologiques, a-t-il ajouté.

"Cette annonce est peut-être le signe d'une nouvelle voie qui consiste à faire payer les centres de données et non les contribuables pour la transmission des données", a déclaré Ari Peskoe.

Les défenseurs de l'environnement affirment que la centrale électrique de l'Ohio entraînera des décennies de pollution locale et d'émissions liées au réchauffement climatique.

"Recommencer à polluer pendant des décennies est un autre signe que cette administration donne la priorité aux mauvaises choses", a déclaré Neil Waggoner du Sierra Club.