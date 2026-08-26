SoftBank envisagerait de lever jusqu'à 20 milliards de dollars via une émission obligataire pour financer OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société japonaise SoftBank 9984.T serait en pourparlers avec des banques d'investissement au sujet d'une éventuelle émission obligataire d'un montant compris entre 10 et 20 milliards de dollars, destinée à refinancer un prêt contracté pour son investissement dans OpenAI, a rapporté mercredi Bloomberg News.

SoftBank n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.